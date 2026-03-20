El actor Chuck Norris falleció a los 86 años, este viernes 20 de marzo de 2026

Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, informó este viernes 20 de marzo de 2026 su familia en un comunicado.

"Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepa que estaba acompañado por su familia y en paz", dijo el texto publicado en las redes sociales del actor.

"Es con el corazón embargado que nuestra familia comparte el arrepentido fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris la mañana de ayer", dijo la familia en el texto publicado en las redes sociales del protagonista de 'Walker, Texas Ranger'.

"Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia", se menciona en el texto que acompaña una foto de perfil en blanco y negro del actor cuyo papel revelación fue 'El dragón', la cinta de 1972 protagonizada por Bruce Lee.

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El portal de noticias TMZ informó que él fue hospitalizado por una emergencia médica en Hawái, el jueves 19 de marzo.

Norris, una leyenda de las artes marciales famosa por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló el actor en un vídeo en el que se le ve entrenando con un hombre. "Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.

Cinta negra en varias disciplinas, el actor llegó a crear su propio vertiente de artes marciales, llamado Chun Kuk Do.