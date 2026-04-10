'Emily in Paris' prepara la sexta temporada en Grecia y Mónaco

La actriz británico-estadounidense Lily Collins, en una fotografía de archivo

La exitosa comedia romántica de Netflix 'Emily in Paris' volverá a salir de Francia y rodará la sexta temporada en Grecia y Mónaco, según informó Variety.

El proyecto protagonizado por Lily Collins comenzará la producción en mayo de 2026 en dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto.

Sin embargo, todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a Grecia tras recibir una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel.

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia.

El elenco principal regresa a la producción

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, entre otros.

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama sigue a Emily, una ejecutiva de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma francesa.