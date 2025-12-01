El final de 'Stranger Things' y 'Emily in Paris' entre las series más esperadas de diciembre

La quinta temporada de Emily en París es una de las series más esperadas en diciembre.

Diciembre viene con una amplia oferta de series y producciones originales que van a entretener a grandes y chicos en el último mes del año. El estreno más destacado son los episodios finales de 'Stranger Things', la serie de ficción insignia de la plataforma Netflix.

También regresan las brujas de Mayfair y Emily cambia París por Roma en la quinta temporada de la serie protagonizada por Lily Collins. En cuanto a películas se puede ver en casa tras su paso por salas comerciales 'Jay Kelly', lo nuevo de Noah Baumbach. Los fanáticos tendrán un nuevo misterio que resolver junto a Benoit Blanc en 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'.

Lo que llega a la casa de Mickey Mouse son los dioses y la mitología en la segunda temporada de 'Percy Jackson' y para fasn de Taylor Swift se estrenará la fiesta que fue 'The Eras Tour'.

'Stranger Things' (Netflix, 25 de diciembre)

El estreno de la quinta temporada de la mítica serie consiguió colapsar el servidor de Netflix y no se espera menos con las nuevas entregas. El 25 de diciembre llegan tres nuevos capítulos y el final lo hará el 31 de diciembre.

La quinta temporada de 'Stranger Things' traslada a los seguidores de la serie a otoño de 1987, con la delicada situación de Hawkins por la apertura de nuevas 'grietas interdimensionales'. Mientras, el gobierno confina al pueblo y busca a Once, y la pandilla de héroes locales se unen para encontrar y matar a 'Vecna'.

'Emily in París' (Netflix, 18 de diciembre)

Emily Cooper -Lily Collins- abandonó París en los últimos capítulos de la anterior temporada para embarcarse en aventuras italianas y allí continúa la serie. La protagonista tendrá que hacer frente a nuevos retos profesionales y amorosos con Marcello -el actor italiano Eugenio Franceschini- en una serie de desafíos en los que vuelve gran parte del elenco principal.

'Percy Jackson and the Olympians' (Disney+ 10 de diciembre)

Percy Jackson (Walker Scobell) está a punto de zarpar hacia el Mar de los Monstruos. Basada en el segundo libro de la colección 'Percy Jackson' de Rick Riordan, la segunda temporada de esta popular serie sigue al hijo de Poseidón en su viaje náutico en compañía de sus amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Sava Jeffries) para frustrar los intentos de Luke (Charlie Bushnell) y el titán Cronos de conquistar el Olimpo.

'Accidente' (Netflix, 10 de diciembre)

La serie mexicana 'Accidente', dirigida por Klych López y Gracia Querejeta y escrita por Leonardo Padrón, arranca su segunda entrega de suspense tras cosechar millones de seguidores en todo el mundo. La serie revela nuevos secretos y personajes tras la tragedia que afectó a cuatro familias y en la que, para seguir adelante con sus vidas, deben elegir entre redención y venganza.

'Fallout' (Amazon Prime, 17 de diciembre)

La segunda entrega de la afamada serie de videojuegos 'Fallout' llega a Amazon Prime con la colaboración de Bethesda y Christopher Nolan como productor ejecutivo. La trama, ambientada doscientos años después del apocalipsis nuclear, retoma la historia en el punto en que se quedó para llevar al espectador a un viaje a través del páramo de Mojave hasta la ciudad posapocalíptica de New Vegas.