MasterChef Ecuador vuelve a sus raíces: arranca el rodaje de la quinta temporada con 24 participantes 

MasterChef Ecuador inicia una nueva temporada que promete estar llena de muchas sorpresas

El reality de cocina más importante del mundo, MasterChef Ecuador vuelve a la pantalla de Teleamazonas; ya comenzó su etapa de rodaje. El programa prepara su regreso al formato original con cocineros aficionados después de tres temporadas bajo la versión MasterChef Celebrity Ecuador.

MasterChef Celebrity llevó a reconocidas figuras del entretenimiento, deporte y otros ámbitos a competir en la cocina más importante a nivel mundial.

Carolina Sánchez, Irene González y Virginia Limongi regresan

La nueva temporada contará con la participación de la chef Carolina Sánchez, quien vuelve como una de las jueces del concurso tras su ausencia a mitad de la última temporada por el nacimiento de su hija, Alaia.

A ella se suman Irene González y Virginia Limongi, quienes serán parte de esta nueva etapa del programa de cocina.

Los 24 nuevos participantes todavía son un misterio

La identidad de los nuevos 24 concursantes todavía no ha sido revelada.

La producción prevé dar a conocer sus nombres y otros detalles de manera progresiva, conforme se acerque la fecha del gran estreno.

Las jueces ya comparten detalles en redes sociales

Carolina Sánchez e Irene González se han mostrado activas en redes sociales durante los primeros encuentros previos a las grabaciones.

Sus publicaciones han permitido a los seguidores conocer algunos detalles de esta nueva etapa, aunque todavía no se han revelado todos los elementos del programa.

El regreso al formato original

Con este regreso, MasterChef Ecuador deja atrás temporalmente el formato de celebridades y vuelve a concentrarse en participantes aficionados de cocina que buscarán demostrar sus habilidades culinarias frente al jurado.

La nueva temporada promete mantener los retos, preparaciones y eliminaciones que caracterizan al concurso.

La fecha oficial del estreno de la quinta temporada de MasterChef Ecuador será anunciada muy pronto por Teleamazonas.