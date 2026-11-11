Premios Colibrí 2026: estas son las películas nominadas y su programación en noviembre

Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador

La Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador (ACAE) desarrollará hasta el miércoles 18 de noviembre su etapa final de los Premios Colibrí 2026.

Su programación contempla exhibiciones cinematográficas, encuentros con profesionales del sector y actividades vinculadas a la formación y el desarrollo de la industria audiovisual nacional.

Películas nominadas

En Mejor Largometraje de Ficción:

Hiedra

Los Ahogados

Chuzalongo

Viejos Malditos

En Mejor Largometraje Documental:

Eco de Luz

El día que me callé

Devenir Familia

En Mejor Película en Lengua Originaria:

Puka Urpi

En Mejor Ópera Prima:

Eco de Luz

Viejos Malditos

En Mejor Película Iberoamericana:

Hangar Rojo

Los Domingos

Belén

A estas nominaciones se suman los cortometrajes y las demás categorías que reconocen el trabajo de actores, directores, guionistas, productores y profesionales de los distintos oficios cinematográficos.

Ventana Colibrí: fechas y programación

Ventana Colibrí es una iniciativa que reunirá exhibiciones de películas nominadas en salas de cine de distintas ciudades.

Multicines participará con exhibiciones de películas nominadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país.

En Quito, la programación de cortometrajes nacionales contemplan las siguientes funciones:

14 de noviembre a las 13h00: Función en Sala Sur

14 de noviembre a las 17h00: Función en Ocho y Medio

17 de noviembre a las 18h30: Función en Ocho y Medio

La Cinemateca Nacional también se sumará a Ventana Colibrí con una programación dedicada a cortometrajes estudiantiles.

Además, esta iniciativa estará vinculada al Premio del Público, que incorpora la participación de los espectadores en el reconocimiento de las producciones cinematográficas.

Encuentros Colibrí: agenda del 16 al 18 de noviembre

Los días 16, 17 y 18 de noviembre se desarrollarán los Encuentros Colibrí, vinculando universidades, profesionales, instituciones y nuevas generaciones vinculadas al sector audiovisual.

16 de noviembre, en INCINE

​La primera jornada estará dedicada a la industria audiovisual y la coproducción.

17 de noviembre, en la UDLA

​El segundo encuentro abordará los incentivos, los mecanismos de fomento y las herramientas disponibles para fortalecer la producción audiovisual en Ecuador.

18 de noviembre, en la Universidad San Francisco de Quito

La última jornada tendrá como ejes las audiencias, la educación audiovisual y las nuevas generaciones.

Entre los invitados estará Nicolás Grijalba, Director del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, junto con profesionales ecuatorianos.

Durante su intervención, Grijalba anunciará la incorporación de Ecuador, en 2027, a un estudio internacional sobre cine y audiovisual desarrollado previamente en varios países, que abrirá una nueva línea de investigación y cooperación para el sector ecuatoriano.

También participará virtualmente Octavio Dapena, de Platino EDUCA, en una conversación dedicada a la educación audiovisual y la formación de nuevas audiencias.

Gala de Premiación

La programación concluirá el 18 de noviembre a las 19h30 con la ceremonia de entrega de los Premios Colibrí 2026, en el Teatro San Gabriel, en Quito