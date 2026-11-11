Premios Colibrí 2026: estas son las películas nominadas y su programación en noviembre
Las películas nominadas a los Premios Colibrí 2026 tendrán nuevas oportunidades de encontrarse con el público durante noviembre.
Premios Colibrí 2026
Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador
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Actualizado:
11 nov 2026 - 14:29
La Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador (ACAE) desarrollará hasta el miércoles 18 de noviembre su etapa final de los Premios Colibrí 2026.
Su programación contempla exhibiciones cinematográficas, encuentros con profesionales del sector y actividades vinculadas a la formación y el desarrollo de la industria audiovisual nacional.
Películas nominadas
En Mejor Largometraje de Ficción:
- Hiedra
- Los Ahogados
- Chuzalongo
- Viejos Malditos
En Mejor Largometraje Documental:
- Eco de Luz
- El día que me callé
- Devenir Familia
En Mejor Película en Lengua Originaria:
- Puka Urpi
En Mejor Ópera Prima:
- Eco de Luz
- Viejos Malditos
En Mejor Película Iberoamericana:
- Hangar Rojo
- Los Domingos
- Belén
A estas nominaciones se suman los cortometrajes y las demás categorías que reconocen el trabajo de actores, directores, guionistas, productores y profesionales de los distintos oficios cinematográficos.
Ventana Colibrí: fechas y programación
Ventana Colibrí es una iniciativa que reunirá exhibiciones de películas nominadas en salas de cine de distintas ciudades.
Multicines participará con exhibiciones de películas nominadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país.
En Quito, la programación de cortometrajes nacionales contemplan las siguientes funciones:
- 14 de noviembre a las 13h00: Función en Sala Sur
- 14 de noviembre a las 17h00: Función en Ocho y Medio
- 17 de noviembre a las 18h30: Función en Ocho y Medio
La Cinemateca Nacional también se sumará a Ventana Colibrí con una programación dedicada a cortometrajes estudiantiles.
Además, esta iniciativa estará vinculada al Premio del Público, que incorpora la participación de los espectadores en el reconocimiento de las producciones cinematográficas.
Encuentros Colibrí: agenda del 16 al 18 de noviembre
Los días 16, 17 y 18 de noviembre se desarrollarán los Encuentros Colibrí, vinculando universidades, profesionales, instituciones y nuevas generaciones vinculadas al sector audiovisual.
- 16 de noviembre, en INCINE
La primera jornada estará dedicada a la industria audiovisual y la coproducción.
- 17 de noviembre, en la UDLA
El segundo encuentro abordará los incentivos, los mecanismos de fomento y las herramientas disponibles para fortalecer la producción audiovisual en Ecuador.
- 18 de noviembre, en la Universidad San Francisco de Quito
La última jornada tendrá como ejes las audiencias, la educación audiovisual y las nuevas generaciones.
Entre los invitados estará Nicolás Grijalba, Director del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, junto con profesionales ecuatorianos.
Durante su intervención, Grijalba anunciará la incorporación de Ecuador, en 2027, a un estudio internacional sobre cine y audiovisual desarrollado previamente en varios países, que abrirá una nueva línea de investigación y cooperación para el sector ecuatoriano.
También participará virtualmente Octavio Dapena, de Platino EDUCA, en una conversación dedicada a la educación audiovisual y la formación de nuevas audiencias.
Gala de Premiación
La programación concluirá el 18 de noviembre a las 19h30 con la ceremonia de entrega de los Premios Colibrí 2026, en el Teatro San Gabriel, en Quito
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