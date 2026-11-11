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Cine

Premios Colibrí 2026: estas son las películas nominadas y su programación en noviembre

Las películas nominadas a los Premios Colibrí 2026 tendrán nuevas oportunidades de encontrarse con el público durante noviembre.

Premios Colibrí 2026

Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador

Autor

Redacción Teleamazonas

Actualizado:

11 nov 2026 - 14:29

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La Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador (ACAE) desarrollará hasta el miércoles 18 de noviembre su etapa final de los Premios Colibrí 2026.

Su programación contempla exhibiciones cinematográficas, encuentros con profesionales del sector y actividades vinculadas a la formación y el desarrollo de la industria audiovisual nacional.

Películas nominadas

En Mejor Largometraje de Ficción:

  • Hiedra
  • Los Ahogados
  • Chuzalongo
  • Viejos Malditos

En Mejor Largometraje Documental:

  • Eco de Luz
  • El día que me callé
  • Devenir Familia

En Mejor Película en Lengua Originaria:

  • Puka Urpi

En Mejor Ópera Prima:

  • Eco de Luz
  • Viejos Malditos

En Mejor Película Iberoamericana:

  • Hangar Rojo
  • Los Domingos
  • Belén

A estas nominaciones se suman los cortometrajes y las demás categorías que reconocen el trabajo de actores, directores, guionistas, productores y profesionales de los distintos oficios cinematográficos.

Ventana Colibrí: fechas y programación

Ventana Colibrí es una iniciativa que reunirá exhibiciones de películas nominadas en salas de cine de distintas ciudades.

Multicines participará con exhibiciones de películas nominadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país.

En Quito, la programación de cortometrajes nacionales contemplan las siguientes funciones:

  • 14 de noviembre a las 13h00: Función en Sala Sur
  • 14 de noviembre a las 17h00: Función en Ocho y Medio
  • 17 de noviembre a las 18h30: Función en Ocho y Medio

La Cinemateca Nacional también se sumará a Ventana Colibrí con una programación dedicada a cortometrajes estudiantiles.

Además, esta iniciativa estará vinculada al Premio del Público, que incorpora la participación de los espectadores en el reconocimiento de las producciones cinematográficas.

Encuentros Colibrí: agenda del 16 al 18 de noviembre

Los días 16, 17 y 18 de noviembre se desarrollarán los Encuentros Colibrí, vinculando universidades, profesionales, instituciones y nuevas generaciones vinculadas al sector audiovisual.

  • 16 de noviembre, en INCINE
    ​La primera jornada estará dedicada a la industria audiovisual y la coproducción.
  • 17 de noviembre, en la UDLA
    ​El segundo encuentro abordará los incentivos, los mecanismos de fomento y las herramientas disponibles para fortalecer la producción audiovisual en Ecuador.
  • 18 de noviembre, en la Universidad San Francisco de Quito
    La última jornada tendrá como ejes las audiencias, la educación audiovisual y las nuevas generaciones.

Entre los invitados estará Nicolás Grijalba, Director del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, junto con profesionales ecuatorianos.

Durante su intervención, Grijalba anunciará la incorporación de Ecuador, en 2027, a un estudio internacional sobre cine y audiovisual desarrollado previamente en varios países, que abrirá una nueva línea de investigación y cooperación para el sector ecuatoriano.

También participará virtualmente Octavio Dapena, de Platino EDUCA, en una conversación dedicada a la educación audiovisual y la formación de nuevas audiencias.

Gala de Premiación

La programación concluirá el 18 de noviembre a las 19h30 con la ceremonia de entrega de los Premios Colibrí 2026, en el Teatro San Gabriel, en Quito 

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