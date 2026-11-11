Fuerzas Armadas reciben nuevo lote de armamento para fortalecer la seguridad

Las Fuerzas Armadas sumaron 5 590 fusiles y ametralladoras para reforzar el combate contra el crimen organizado en el país.

Las Fuerzas Armadas incorporaron un nuevo lote de armamento compuesto por 5 590 fusiles y ametralladoras para potenciar sus operaciones en el territorio nacional.

La entrega del equipamiento busca fortalecer la capacidad operativa y de combate de los soldados frente a las estructuras del crimen organizado.

Equipamiento y capacidad operativa

De acuerdo con la información institucional, la dotación de este nuevo armamento permitirá a las tropas responder con mayor eficacia en las labores de control y defensa del territorio.

El fortalecimiento logístico del personal militar se enfoca en hacer frente a las amenazas de grupos delictivos.

Asimismo, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía en las zonas de mayor conflictividad.