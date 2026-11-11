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Seguridad

Fuerzas Armadas reciben nuevo lote de armamento para fortalecer la seguridad

La dotación de 5 590 armas de fuego busca potenciar la capacidad de combate de los soldados frente a las estructuras del crimen organizado en el país.

Las Fuerzas Armadas sumaron 5 590 fusiles y ametralladoras para reforzar el combate contra el crimen organizado en el país.

Fuerzas Armadas

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

11 nov 2026 - 14:35

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Las Fuerzas Armadas incorporaron un nuevo lote de armamento compuesto por 5 590 fusiles y ametralladoras para potenciar sus operaciones en el territorio nacional.

La entrega del equipamiento busca fortalecer la capacidad operativa y de combate de los soldados frente a las estructuras del crimen organizado.

Equipamiento y capacidad operativa

De acuerdo con la información institucional, la dotación de este nuevo armamento permitirá a las tropas responder con mayor eficacia en las labores de control y defensa del territorio.

El fortalecimiento logístico del personal militar se enfoca en hacer frente a las amenazas de grupos delictivos. 

Asimismo, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía en las zonas de mayor conflictividad.

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