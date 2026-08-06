¡Están de vuelta! Adam Sandler confirma el rodaje de ‘Son como niños 3’

'Son como niños 3' ya se está grabando, según confirmó Adam Sandler.

Más de una década después de la última película, Adam Sandler y sus amigos volverán a reunirse en la pantalla grande, esta vez para Netflix.

El actor compartió este jueves 6 de agosto de 2026 la primera imagen del elenco de Son como niños 3 y confirmó que la producción ya está en marcha.

La espera terminó para los fanáticos de una de las comedias más recordadas de Adam Sandler.

'Son como niños 3’ (Grown Ups 3) ya está en producción, según confirmó el propio Sandler a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a varios de sus compañeros de reparto.

La nueva película se está rodando en Nueva Jersey, 13 años después del estreno de Son como niños 2, que llegó a los cines en 2013.

Elenco confirmado para 'Son como niños 3'

La fotografía difundida por Sandler confirma el regreso de buena parte del elenco que convirtió a la franquicia en un éxito de comedia.

Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock y David Spade volverán a formar parte de la historia.

A ellos se suma Rob Schneider, quien estuvo en la primera película pero no participó en la segunda.

También regresarán Salma Hayek, Maria Bello y Maya Rudolph.

La producción además incorporará nuevos nombres, entre ellos Deon Cole, Bailee Madison y Julie Bowen.

También están previstas apariciones de Shaquille O'Neal, Nick Swardson y Cheri Oteri, entre otros.

¿De qué tratará ‘Son como niños 3’?

Netflix ya adelantó la premisa de la nueva película: los hijos de estos amigos ahora son adultos, por lo que el grupo finalmente tendrá la oportunidad de embarcarse en una nueva aventura juntos.

La historia volverá a centrarse en ese grupo de amigos de toda la vida y en su particular manera de enfrentar la adultez, aunque esta vez los personajes estarán en una etapa muy diferente a la de las dos primeras películas.