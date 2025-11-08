Horarios, transporte, ferias...; todo sobre los conciertos de Shakira en Quito

Shakira estará en Quito para sus conciertos el 8, 9 y 11 de noviembre.

Los conciertos de Shakira en Quiro son de los más esperados de este años. La barranquillera se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa el 8, 9 y 11 de noviembre de 2025.

La 'Loba' llenó el escenario deportivo capitalino para los tres días con una venta total de las entradas en el primer día de preventa online y física.

Por los conciertos se aplicarán cierres viales alrededor del estadio y en las calles aledañas, según una planificación que aún no ha sido compartida por las autoridades locales.

Se prevé que los conciertos de Shakira arranquen a las 20:30, pero las puertas del recinto deportivo se abrirán alrededor de las 16:30.

Las autoridades recomendaron asistir en transporte público ya que habrá cierres viales y las plazas de estacionamiento son reducidas.

Para ingresar al concierto hay que presentar el boleto físico que debe ser canjeado con la compra digital. La organización habilitó nuevos puntos y fechas de canje para quienes aún no lo han hecho.

Transporte

La Ecovía y Metro de Quito operarán con horarios extendidos debido a los tres conciertos de Shakira en Quito el próximo 8, 9 y 11 de noviembre del 2025.

La Empresa de Pasajeros informó que el sistema de transporte subterráneo operará con jornadas ampliadas hasta la 01:00 durante tres días clave:

Sábado , 8 de noviembre: de 07:00 a 01:00

, 8 de noviembre: de 07:00 a 01:00 Domingo , 9 de noviembre: de 07:00 a 01:00

, 9 de noviembre: de 07:00 a 01:00 Martes, 11 de noviembre: de 07:00 a 01:00

Mientras que la Ecovía operará con siete unidades especiales hasta las 00:30. Los articulados saldrán desde la parada Naciones Unidas hacia el norte, la estación Río Coca; y hacia el sur, la estación Quitumbe.

Feria de emprendimientos

A la par de los conciertos el Municipio de Quito organizó una feria de empresndimientos en el Bulevar Naciones Unidas, entre la República del Salvador y avenida de Los Shyris.

En el lugar se instalarán 24 carpas y participarán más de 80 emprendedores con oferta de alimentos, bebidas no alcohólicas, cosméticos naturales, textiles, ropa y productos locales.

Seguridad

Más de mil efectivos entre Policía Nacional, agentes metropolitanos y funcionarios municipales estarán a cargo de la seguridad de este evento.

El Puesto de Mando Unificado (PMU)se instalará para coordinar las acciones de control y respuesta ante eventualidades. También se ubicarán cinco puntos de comando en las zonas de acceso y cercanas al estadio.