Cuarteto de Nos llega a Ecuador con su tour 'Puertas'; estos son los precios de las entradas

Cuarteto de Nos presenta sus más recientes sencillos de 'Puertas'

La banda de rock uruguaya Cuarteto de Nos llega a Ecuador con dos conciertos como parte de su gira 'Puertas'. La venta de entradas empezará el martes 9 de diciembre del 2025.

En esta gira, la más grande que han presentado en su carrera, se cantarán los temas más representativos de toda su discografía y sencillos de 'Puertas' su vigésimo álbum.

El álbum está lleno de simbolismos, donde cada puerta abre un universo distinto. También tiene una mirada filosófica y narrativa de Roberto Musso, el viajero como la figura central del álbum, que enfrenta un corredor lleno de espejismos, silencios rebeldes y fuerzas que intentan desviarlo.

Con ocho canciones, la banada uruguaya explora sonoridades que van del funk al rock garage. Además cuenta con piezas melancólicas y pasajes oníricos que invitan a transitar un viaje emocional y reflexivo que se mueve entre la mezcla del mundo y la búsqueda interior.

Los conciertos se realizarán el jueves 7 de mayo en el Salón Los Presidentes, en Guayaquil, y el sábado 9 de mayo del 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La venta de entradas empezará a las 10:00 el martes 9 de diciembre de forma online y en puntos físicos. Los precios son:

GUAYAQUIL

Star Box: 100 dólares

VIP: 70 dólares

Preferencia: 40 dólares

QUITO

General: 40 dólares

Preferencia: 60 dólares

Butacas: 80 dólares

Star Box: 100 dólares

Para comprar debe acceder a https://ow.ly/Subr50XG4fx