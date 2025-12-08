Cuarteto de Nos llega a Ecuador con su tour 'Puertas'; estos son los precios de las entradas
La banda uruguaya Cuarteto de Nos presentará sus más recientes éxitos de su álbum 'Puertas'. Dará dos conciertos en Ecuador.
Cuarteto de Nos presenta sus más recientes sencillos de 'Puertas'
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
08 dic 2025 - 21:53
La banda de rock uruguaya Cuarteto de Nos llega a Ecuador con dos conciertos como parte de su gira 'Puertas'. La venta de entradas empezará el martes 9 de diciembre del 2025.
En esta gira, la más grande que han presentado en su carrera, se cantarán los temas más representativos de toda su discografía y sencillos de 'Puertas' su vigésimo álbum.
El álbum está lleno de simbolismos, donde cada puerta abre un universo distinto. También tiene una mirada filosófica y narrativa de Roberto Musso, el viajero como la figura central del álbum, que enfrenta un corredor lleno de espejismos, silencios rebeldes y fuerzas que intentan desviarlo.
Con ocho canciones, la banada uruguaya explora sonoridades que van del funk al rock garage. Además cuenta con piezas melancólicas y pasajes oníricos que invitan a transitar un viaje emocional y reflexivo que se mueve entre la mezcla del mundo y la búsqueda interior.
Los conciertos se realizarán el jueves 7 de mayo en el Salón Los Presidentes, en Guayaquil, y el sábado 9 de mayo del 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito.
¿Cuánto cuestan las entradas?
La venta de entradas empezará a las 10:00 el martes 9 de diciembre de forma online y en puntos físicos. Los precios son:
GUAYAQUIL
- Star Box: 100 dólares
- VIP: 70 dólares
- Preferencia: 40 dólares
QUITO
- General: 40 dólares
- Preferencia: 60 dólares
- Butacas: 80 dólares
- Star Box: 100 dólares
Para comprar debe acceder a https://ow.ly/Subr50XG4fx
Compartir