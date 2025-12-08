El guitarrista ecuatoriano Andrés Yépez se presentó con Maná ante 20 000 en California

La bandera tricolor vuelve a brillar en el mundo de la música. Andrés Yépez destacó en una presentación de la banda mexicana Maná en San José, California (Estados Unidos).

Maná se encuentra realizando su tour 'Vivir Sin Aire' hasta abril del 2026 para recorrer Estados Unido. Como parte de esta gira han invitado a músicos locales de todas las ciudades donde se presentarán.

Además, en Los Ángeles en una emisora de radio se realizó un concurso con la canción 'Clavado en un bar'. En esta actividad debían tocar la canción completa, incluido el solo. En medio de la difícil búsqueda, el músico quiteño fue seleccionado.

En primera instancia estaba previsto que tocara el 21 de noviembre el Kia Forum, pero se cambió su presentación por la visita de Jay de la Cueva. La historia se repitió el 22 de noviembre con el show de noviembre porque Gibson Guitars pidió realizar la performance con su hijo. Hasta que finalmente se concretó su presentación en San José, California.

'Estuvieron conmigo'

"Cuando dejas tu país, tu casa, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de banda y compañeros... Traes un pedazo de cada uno de ellos contigo. Confíen en mí, todos y cada uno de ustedes, estuvieron conmigo en este momento. 🤘🏼🙌🏼 🫶🏻 jugando con Maná frente a 20 000 en San José, CA. Gracias", escribió Andrés Yépez, en la publicación del video que captó ese inolvidable momento.

La emoción y orgullo se sintió en cada melodía del solo de 'Clavado en un bar', incluso otro de los guitarrista y Fernando Olvera chocaron el puño en señal de felicitación.