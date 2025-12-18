Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Cultura

Diablada Pillareña 2026: así será el cronograma de participación de cada partida del 1 al 6 de enero

Los diablos, guarichas, capariches y parejas de línea con las bandas de pueblo llenaran de color y alegría a Píllaro durante seis días. 

La Diablada de Píllaro convoca a miles de turistas nacionales y extranjeros

Ministerio de Turismo

Autor

Viviana Acosta

Actualizada:

19 dic 2025 - 00:06

Unirse a Whatsapp

Del 1 al 6 de enero de 2026, Píllaro se llenará de magia, color y tradición con tradicional 'Diablada'. Los diablos, guarichas, capariches y parejas de línea, acompañados de bandas de pueblo, recorrerán las calles. 

Los participantes realizarán su recorrido por las calles Bolívar, Rodríguez de Guzmán, Sucre, Rocafuerte, Montalvo y Carlos Tamayo. Un circuito de aproximadamente dos kilómetros donde se vivirá la expresión de la identidad y memoria cultural.  

El miércoles 17 de diciembre se conoció de forma oficial el cronograma de las partidas que protagonizarán esta celebración ancestral.

Cronograma del 1 al 6 de enero del 2026

Jueves 1 de enero  

Viernes 2 de enero 

Sábado 3 de enero 

Domingo 4 de enero 

Lunes 5 de enero 

Martes 6 de enero 

