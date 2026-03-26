Gobierno Nacional anuncia que realizará la Feria Internacional del Libro de Quito 2026

El Gobierno Nacional anunció que realizará la Feria Internacional del Libro de Quito 2026. Esto ocurre un día después de que el Municipio capitalino anunciara la suspensión del evento.

A través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el Gobierno adelantó que la feria será realizada en articulación con la Cámara del Libro y la Biblioteca Nacional del Ecuador.

De acuerdo con la cartera de Educación, esta iniciativa "forma parte de la implementación de la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro del Ecuador (2024 - 2025)".

En la víspera, el miércoles, la Secretaría de Cultura anunció la cancelación de la FILQ 2026. La dependencia municipal señaló que la cancelación responde directamente a la Ley Reformatoria al Cootad, impulsada por Daniel Noboa.

La Alcaldía indicó que contaba un presupuesto aprobado de USD 416 262, pero que en el marco de la nueva legislación vigente la "Partida 730205 de espectáculos culturales y sociales se encuentra restringida".