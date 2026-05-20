CNE prohíbe colores y símbolos políticos en campañas de candidatos al Cpccs

En las votaciones de noviembre de 2026 se elegirá también a los miembros del Cpccs.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este miércoles 20 de mayo de 2026 el reglamento que regulará la promoción electoral de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El documento incluye restricciones sobre vestimenta, símbolos y elementos asociados a organizaciones políticas.

La medida busca reforzar el carácter no partidista de la elección de consejeros del CPCCS.

Candidatos deberán usar vestimenta autorizada por el CNE

Según el reglamento aprobado, las personas calificadas como candidatas deberán participar obligatoriamente en jornadas oficiales de grabación organizadas por el CNE.

Además, tendrán que sujetarse a un Manual Técnico Comunicacional emitido por el organismo electoral.

Entre las disposiciones consta el uso exclusivo de vestimenta autorizada por el Consejo Nacional Electoral.

No podrán usar colores o símbolos afines a partidos

El reglamento también prohíbe portar distintivos, accesorios, símbolos o elementos que puedan relacionarse con partidos o movimientos políticos.

La restricción incluye prendas o colores asociados a organizaciones partidistas.

Asimismo, los candidatos deberán mantener el rostro y la cabeza descubiertos durante las grabaciones oficiales, salvo excepciones reconocidas para integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas.