Muere Rubén Rada, leyenda de la música uruguaya, a los 83 años

Muere a los 83 años el músico uruguayo Rubén Rada, fue ganador de un Premio Grammy.

El cantante, compositor y percusionista uruguayo Rubén Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, según confirmó su familia a través de las redes sociales del artista.

Rada permaneció cerca de un mes internado por una neumonía y sus complicaciones.

“Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo” Familia de Rubén Rada.

Una vida marcada por el candombe

Conocido como ‘El Negro Rada’, nació en Montevideo en 1943 y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música uruguaya.

Su sello fue mezclar el candombe con rock, jazz, funk y otros géneros. Formó parte de agrupaciones históricas como El Kinto, Tótem y Opa, antes de desarrollar una extensa carrera como solista.

Publicó más de 40 discos y dejó canciones como Las manzanas, Mi país, Muriendo de plena y Cha-cha muchacha.

Un Grammy por su trayectoria

En 2011 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, reconocimiento entregado por su trayectoria y aporte a la música.

Su influencia también llegó a nuevas generaciones, colaboró con artistas como Trueno, Cazzu y La Vela Puerca, entre otros.

Tras conocerse su muerte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, decretó duelo oficial y se anunció que los restos del artista serán velados en el Palacio Legislativo de Montevideo.