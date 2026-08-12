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Dayanara lleva a Ecuador a Times Square

La cantante ecuatoriana apareció en una de las pantallas más icónicas de Nueva York como parte de EQUAL, la iniciativa de Spotify que impulsa a mujeres de la música.

Dayanara en las pantallas de Times Square.

Dayanara Oficial

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

12 ago 2026 - 11:28

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Ecuador presente en Nueva York

Dayanara fue seleccionada para formar parte de EQUAL, el programa de Spotify que busca amplificar las voces femeninas de la industria musical

Como parte de este reconocimiento, su imagen apareció en una pantalla de Times Square.

Un reconocimiento internacional

La presencia de la artista ecuatoriana en Nueva York representa un nuevo hito en su carrera y en la proyección internacional de su música.

Su música cruza fronteras

El reconocimiento llega mientras Dayanara continúa promocionando ‘TERAPIA’, álbum con el que ha fortalecido su presencia en la escena musical latinoamericana y llevado su propuesta a nuevas audiencias.

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Dayanara Peralta promocionando su álbum 'Terapia'.Dayanara Oficial

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