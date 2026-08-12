Dayanara lleva a Ecuador a Times Square

Ecuador presente en Nueva York

Dayanara fue seleccionada para formar parte de EQUAL, el programa de Spotify que busca amplificar las voces femeninas de la industria musical.

Como parte de este reconocimiento, su imagen apareció en una pantalla de Times Square.

Un reconocimiento internacional

La presencia de la artista ecuatoriana en Nueva York representa un nuevo hito en su carrera y en la proyección internacional de su música.

Su música cruza fronteras

El reconocimiento llega mientras Dayanara continúa promocionando ‘TERAPIA’, álbum con el que ha fortalecido su presencia en la escena musical latinoamericana y llevado su propuesta a nuevas audiencias.