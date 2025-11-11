Día del Soltero 2025; origen, significado y cómo se celebra el 11 de noviembre en el mundo

Personas celebran el Día del Soltero con compras, reuniones y actividades que exaltan la independencia personal.

Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que nació en China en los años 90 como una forma divertida de reivindicar la soltería y contrarrestar la presión social por tener pareja.

Con el paso del tiempo, esta jornada se convirtió en un fenómeno mundial y, sobre todo, en una de las fechas comerciales más importantes del año.

El 11/11 no fue elegido al azar: los cuatro unos simbolizan a las personas que están solas, y el día se transformó en una fiesta del consumo global, impulsada por gigantes como Alibaba, que cada año alcanza cifras millonarias en ventas durante el 'Single’s Day'.

En Ecuador, la fecha también genera interés. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), existen 5 millones de personas solteras, aproximadamente 50% son hombre y 50% mujeres. De ellas, tres millones viven en zonas urbanas y 2 millones en áreas rurales.

Las provincias con mayor número de solteros son Guayas, Pichincha y Manabí Además, 224 594 ecuatorianos solteros tienen más de 65 años, lo que demuestra que la soltería se distribuye en todas las edades.