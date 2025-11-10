Entradas disponibles en tres localidades para el último concierto de Shakira en Quito

Shakira cumplirá con su último show en Quito este martes 11 de noviembre de 2025.

¡Aún hay entradas! Todavía quedan boletos para ver a Shakira en su último concierto en Quito el martes 11 de noviembre de 2025.

La barranquillera llenó el estadio Olímpico Atahualpa el sábado 8 y domingo 9. Sus fanáticos corearon sus canciones y llenaron las calles con accesorios alusivos a sus éxitos musicales.

Las entradas disponibles en la página web de Feel the Tickets se ubican en tres localidades: 'Las mujeres facturan', 'Hips don't Lie' y 'Antología Golden'.

Ambas localidades son las más cercanas al escenario donde se presentará la 'Loba'. El costo de las entradas es por localidad:

'Las mujeres facturan', $ 299 . A este valor se suman impuestos y servicios para un precio final de $339,07.

. A este valor se suman impuestos y servicios para un precio final de $339,07. 'Hips don't Lie', $ 259 . Más impuestos y servicio para un total de $294,13.

. Más impuestos y servicio para un total de $294,13. 'Antología Golden', $219. En total se paga 249,19 por un boleto.

Las últimas entradas para ver a Shakira se pueden comprar en línea con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es indispensable canjear el ticket virtual por el boleto físico.

Las entradas se canjearán el lunes en el estadio Olímpico Atahualpa y el martes, mismo día del concierto, se hará en el Centro Comercial Iñaquito (CCI).