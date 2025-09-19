Madonna anuncia nuevo disco para 2026 con Warner, ¿un regreso a sus orígenes?

Madonna sorprendió con el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco en 2026 bajo el sello de Warner,

Con un escueto mensaje en sus redes sociales, el jueves 18 de septiembre de 2025, Madonna ha revolucionado el mundo musical. No solo porque, finalmente, anuncia nuevo álbum para 2026 sino porque lo hace regresando a Warner, la discográfica de sus inicios, en lo que parece una vuelta a sus comienzos.

Sus primeros discos la situaron como la gran diva del pop. Desde el 'Madonna' de 1983, pasando por 'Like A Virgin' (1984), 'True Blue' (1986) o 'Like a Prayer' (1989), en una colaboración con la cantante con Warner que se prolongó hasta 'Hard Candy' (2008).

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con quien lanzará su próximo álbum, del que solo ha señalado que es un "regreso a la pista de baile".

De lo poco que se sabe de este disco -su primer trabajo en siete años (el último fue 'Madame X', en 2019)-, es que pretende ser una continuación de 'Confessions on a Dance Floor', su décimo álbum de estudio, lanzado en 2005 y que fue el penúltimo con Warner, el sello que hizo de Madonna una estrella.

"De ser una artista con dificultades en Nueva York a firmar un contrato discográfico para lanzar solo tres sencillos, parecía que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y de hecho, no podría haber sido más cierto", señaló la cantante en un comunicado publicado por la revista Rolling Stone.

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero aliado. Estoy feliz de reunirme y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias", agregó Madonna.

Primeras pistas del regreso de Madonna

Ya en octubre de 2024, Madonna se volvió a meter en un estudio de grabación, en Londres con el productor británico Stuart Price, que fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour de 2023-2024, y que produjo 'Confessions on a Dance Floor'.

El Celebration Tour supuso el reencuentro de los dos artistas y su buen resultado llevó a Madonna a seguir la colaboración. 'London Calling……………Back in the Stu with Stuart Price' ('Llamando a Londres......De regreso en el estudio con Stuart Price'), fue el mensaje en redes de la cantante.

En diciembre confirmó que estaba grabando nueva música y en aquel momento apuntó a 2025 como la fecha para lanzar nuevos temas.

"Trabajando en nueva música con Stuart Price. Estos últimos meses han sido medicina para mi ALMA (...) Escribir canciones y hacer música es la única área en la que no necesito pedirle permiso a nadie. Estoy tan emocionada de compartirlo contigo. ¡Quién quiere escuchar música nueva en 2025!", anunció la reina del pop.

Y el pasado mes de junio lanzó 'Veronica Electronica', un álbum que ideó en 1998 pero acabó desechando y que incluye ocho temas remasterizados de su exitoso disco 'Ray of Light' (1998).

La vuelta a Warner

Ahora, Madonna ha confirmado una noticia esperada y es el lanzamiento de un nuevo álbum con Warner.

En 2020, la cantante dejó Interscope, aunque el acuerdo firmado con esta discográfica -con la que lanzó 'MDNA' (2012), 'Rebel Heart' (2015) y 'Madame X' (2019)- le permitía llevarse los tres álbumes a Warner para que toda su discografía esté en un único lugar.

Al año siguiente anunció la primera etapa de su regreso a Warner, que a partir de ese momento se ocuparía de las ventas de todo su catálogo, del que hasta ese momento se habían vendido más de 200 millones de discos, según los datos de la discográfica.

"Esta colaboración marca la revitalización de una relación de décadas con Warner, que comenzó con el lanzamiento del sencillo debut de Madonna en 1982", dijo entonces el sello discográfico.

Un acuerdo que incluyó una serie de lanzamientos de catálogo en 2022 para marcar el 40 aniversario de ese primer trabajo de la cantante y que culmina ahora con la grabación del nuevo álbum.

Los copresidentes de Warner Records, Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, se mostraron en un comunicado "honrados de dar la bienvenida a Madonna de vuelta a casa" y aseguraron que "Madonna no es solo una artista: es un referente, una rompedora de reglas, la máxima gigante cultural".

"Durante décadas no solo ha definido el sonido de la música pop global, sino que también ha remodelado la cultura misma con su visión, innovación y su arte valiente. Este acuerdo representa un momento histórico que cierra el círculo, que la trae de vuelta al sello donde todo comenzó y reafirma su influencia inigualable, sentando las bases para una nueva y emocionante era de creatividad e impacto".