Dragon Ball cumple 40 años: así ha evolucionado el fenómeno que marcó a varias generaciones

Dragon Ball Z logró un impacto masivo en Ecuador, alcanzando aproximadamente a 1,1 millones de personas en sus emisiones.

El 26 de febrero de 1986 se emitió en Japón el primer episodio del anime de Dragon Ball. Este 2026, la franquicia celebra 40 años en televisión, después de convertirse en uno de los fenómenos más reconocidos de la animación japonesa.

La historia nació antes en el manga. Akira Toriyama comenzó a publicar Dragon Ball en 1984, inspirado parcialmente en la novela clásica china Viaje al Oeste. Su adaptación televisiva llegó dos años después de la mano de Toei Animation.

De Dragon Ball a Dragon Ball Z

La primera serie siguió las aventuras de un pequeño Goku y su búsqueda de las siete Esferas del Dragón. Con el paso de los años, el universo se expandió con Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima, además de películas, videojuegos y otros productos derivados.

Personajes como Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo y Freezer se convirtieron en referentes de la cultura popular y ayudaron a consolidar la expansión internacional del anime.

En Ecuador, Dragon Ball llegó a la televisión a finales de la década de 1990 y posteriormente fue retransmitido en diferentes ocasiones, por lo que su audiencia se extendió a varias generaciones.

Dragon Ball prepara nuevas producciones por sus 40 años

La celebración de las cuatro décadas también incluye nuevos proyectos. Durante el Dragon Ball Genkidamatsuri, evento organizado por Toei Animation para conmemorar el aniversario, se presentaron novedades relacionadas con el futuro de la franquicia.

Entre ellas está Dragon Ball Super: Beerus, una nueva versión del inicio de Dragon Ball Super que incorpora mejoras en la animación y otros ajustes visuales.

El aniversario también ha impulsado diferentes colaboraciones alrededor del mundo. En Ecuador, Burguer King se sumará desde este 7 de septiembre con un combo temático y artículos coleccionables de la serie.

Cuatro décadas después de aquel primer episodio emitido en Japón, Dragon Ball continúa ampliando su universo y conectando a los seguidores que crecieron con Goku con nuevas generaciones de fanáticos.