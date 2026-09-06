Ecuador Jazz 2026 en Quito: fechas, conciertos, artistas y entradas del festival

Quito volverá a convertirse en escenario para el jazz y sus fusiones durante septiembre. El Festival Ecuador Jazz 2026 se realizará del jueves 10 al sábado 26 de septiembre, con una agenda que reúne a músicos nacionales y extranjeros

Entre los nombres que encabezan esta edición están la peruana Susana Baca, la española Buika, el marfileño Tiken Jah Fakoly, el cubano Alaín Pérez, los brasileños Vanessa Moreno y Salomão Soares, la chilena Camila Meza y el estadounidense Andrew Wagner.

Los espectáculos tendrán como escenarios principales el Teatro Nacional Sucre y el Teatro Variedades, aunque la programación se extenderá a otros espacios de Quito con conciertos, documentales, conversatorios y una clínica musical.

¿Cuándo comienza el Ecuador Jazz 2026?

La programación arrancará el jueves 10 de septiembre con La Previa, que tendrá en el Teatro Variedades a Juan David Maya Trio, Ultimate Organ Trio y Roberto Vera Quintet, desde las 19:00.

Ese mismo día, a las 19:00, la Sala Sur de Flacso proyectará el documental francés Soundtrack to a Coup d'État. La película volverá a exhibirse el sábado 12 de septiembre.

La agenda previa continuará el viernes 11 con Delirium y Los Barrelshots, mientras que el documental Trotando calles, midiendo calles tendrá funciones el 11 y 17 de septiembre.

La organización informó que la programación nacional se conformó también mediante una convocatoria que recibió 52 postulaciones, de las cuales fueron seleccionados varios proyectos para integrar la edición 2026.

Alaín Pérez abre la agenda principal de conciertos

Uno de los primeros conciertos centrales será el jueves 17 de septiembre, cuando el músico cubano Alaín Pérez se presente junto a La Orquesta en el Teatro Nacional Sucre. La jornada también contará con Blues S. A. y comenzará a las 19:00.

Un día después, el viernes 18, será el turno de Nine Quartet y Jazz Sinfónico, también en el Teatro Nacional Sucre.

El sábado 19, la programación se trasladará al Teatro Variedades con Andrew Wagner, Pies en la Tierra e Hipsteria.

Wagner, trompetista radicado en Nueva York, también ofrecerá una clínica el 21 de septiembre en Quito Jazz Club y participará al día siguiente en una jam session con su quinteto.

Vanessa Moreno y Salomão Soares llegan desde Brasil

El lunes 21 de septiembre, los brasileños Salomão Soares y Vanessa Moreno compartirán la programación del Teatro Nacional Sucre con The Claudia Martinez Jazz Project.

Soares ha desarrollado una carrera entre el jazz contemporáneo y las raíces musicales del nordeste brasileño. Forma parte además del Hamilton de Holanda Trio, que obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino en 2025, según la información proporcionada por el festival.

Moreno, cantante, compositora e instrumentista, llegará a Quito con una propuesta que combina elementos de la música brasileña con la improvisación y otros lenguajes contemporáneos.

Buika tendrá un concierto sinfónico en Quito

Uno de los espectáculos que ya registra entradas agotadas es el de Buika, previsto para el miércoles 23 de septiembre a las 19:00.

La artista española presentará Buika Experiencia Sinfónica 2026 junto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. El ecuatoriano Luis Sigüenza también será parte de la jornada en el Teatro Nacional Sucre.

Buika ha desarrollado una carrera atravesada por el flamenco, jazz, bolero y otros géneros. Ganó un Latin Grammy en 2010 y también participó en la banda sonora de La piel que habito, película dirigida por Pedro Almodóvar.

Tiken Jah Fakoly y Camila Meza, juntos en una jornada

El viernes 25 de septiembre, el Teatro Nacional Sucre recibirá una de las combinaciones internacionales más amplias del festival.

El músico marfileño Tiken Jah Fakoly, uno de los representantes del reggae africano, compartirá la programación con la cantante, guitarrista y compositora chilena Camila Meza y la USFQ Faculty Band.

Fakoly ha construido durante más de tres décadas una propuesta vinculada con el reggae, las raíces africanas y el panafricanismo. Camila Meza, por su parte, fusiona el jazz con música latinoamericana, brasileña, folk y pop.

Susana Baca estará en el cierre del Ecuador Jazz 2026

La peruana Susana Baca protagonizará el cierre del festival con Maestra Vida, el 26 de septiembre a las 19:00 en el Teatro Nacional Sucre.

La intérprete estará acompañada por la Orquesta de Instrumentos Andinos. Gaëlle & Juan también serán parte de la programación de esa jornada.

Antes del concierto, Baca participará el 24 de septiembre, a las 17:00, en un conversatorio en la terraza del Teatro Nacional Sucre. Esta actividad tendrá acceso gratuito.

Ecuador Jazz celebra dos décadas de historia

Esta edición también incluirá una mirada a la trayectoria del festival. El 15 de septiembre, a las 19:00, se realizará el lanzamiento del libro 20 Años Ecuador Jazz y un homenaje a los precursores del género. La actividad será en el Teatro Nacional Sucre y tendrá acceso libre.

Además, habrá actividades bajo el formato Jazz para llevar, con presentaciones el 16 de septiembre en Viajeros Hostels y el 25 en Andes Brewing, en la Plaza del Teatro.

La organización anticipó que la agenda todavía sumará nuevas propuestas, conciertos y actividades paralelas.

Las entradas para los espectáculos pagados se comercializan en la plataforma oficial de la Fundación Teatro Nacional Sucre. También está disponible Multijazz, un abono para acceder a diferentes experiencias del festival y que incluye un ejemplar del libro conmemorativo de sus primeras dos décadas.