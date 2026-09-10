Ecuador avanza a semifinales del Mundial de Comidas de Ibai con el encebollado

El encebollado ecuatoriano se enfrentaráal ceviche peruano en la semifinal del Mundial de Comidas

El encebollado ecuatoriano va por la revancha con Perú en el Mundial de Comidas, organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos.

El plato nacional de Ecuador superó a Bolivia en los cuartos de final y consiguió su clasificación a las semifinales de la competencia gastronómica.

Según los resultados anunciados por Ibai, este jueves 10 de septiembre de 2026, Ecuador obtuvo 1 402 000 votos con el encebollado, mientras que Bolivia alcanzó 1 082 000 votos con su tradicional pique macho.

Con este resultado, el encebollado se mantiene en competencia y ahora tendrá como rival a Perú, que participa con su ceviche peruano.

El plato ecuatoriano vuelve a representar al país acompañado de una bebida de avena con naranjilla, combinación que busca conquistar nuevamente a los usuarios que participan en las votaciones.

Esta es la segunda participación del encebollado en uno de los mundiales gastronómicos organizados por Ibai Llanos.

En 2025, el plato ecuatoriano compitió en el Mundial de Desayunos y logró avanzar hasta los cuartos de final. Sin embargo, en aquella ocasión Ecuador fue eliminado precisamente por Perú, que se impuso con el pan con chicharrón.

Además de Ecuador, Argentina y Venezuela también consiguieron su clasificación a las semifinales del Mundial de Comidas.

La competencia se desarrolla a través de las redes sociales de Ibai Llanos, donde los usuarios pueden votar por su plato favorito en cada enfrentamiento.

¿Cómo votar?