‘Estrellitas y duendes’ un feat de Juan Luis Guerra y la legendaria voz del británico Sting

El ícono de la música latina caribeña Juan Luis Guerra lanzó este jueves, 6 de noviembre de 2025, una nueva versión de su clásico ‘Estrellitas y duendes’ junto a la legendaria voz de Sting a través cuenta de YouTube.

La canción, parte del repertorio más querido del dominicano, renace con un toque internacional sin perder su esencia, la letra poética y son caribeña.

En esta nueva versión, Sting canta por primera vez en español con pronunciacion impecable, aportando su timbre inconfundible a una melodía que es una mezcla bachata con pop suave.

El video oficial muestra a Juan Luis Guerra y Sting en una atmósfera íntima, con ambos sentados dentro de un estudio al estilo ‘live session’.

Esta colaboración celebra las más de tres décadas que tiene Juan Luis Guerra aportando al ritmo latino y por su parte, Sting se acerca a los 50 años de una brillante carrera musical con una propuesta que honra su legado y proyecta a ambos artistas hacia nuevas generaciones.