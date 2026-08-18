¿Qué es ‘farmear aura’? Guía rápida para entender la nueva tendencia en TikTok

Farmear aura es un nuevo término utilizado por la generación Z y Alfa para hablar sobre la energía cool que transmite una persona.

Primero fueron los videos de trends, después los memes de TikTok, los therians, las canciones creadas con IA de Nyla Stone y ahora hasta hay batallas de aura en plazas y calles. “Farmear aura” se convirtió en una de las expresiones virales entre jóvenes de las generaciones Z y Alfa.

¿Qué es “farmear aura”? Es más sencillo de lo que parece

“Farmear” viene del mundo de los videojuegos y significa realizar acciones para acumular puntos, experiencia o recursos.

En redes, “aura” es básicamente el carisma, la personalidad, lo que transmite una persona solo con su presencia, la seguridad o ese “algo” que hace que alguien se vea cool.

Entonces, “farmear aura” significa hacer algo que le haga ganar puntos imaginarios de estilo o prestigio. Por ejemplo: si hace algo increíble sin esforzarce demasiado, entonces tiene "+1000 de aura".

Se cae intentando verse cool, probablemente acaba de perder aura. Los puntos, obviamente, no existen. Son parte del humor de Internet.

¿Y qué son las “batallas de aura”?

Aquí la tendencia salió del celular. Dos personas se colocan frente a frente y hacen poses, bailes, movimientos, gestos o referencias a memes para demostrar quién tiene más “aura”.

No existe un reglamento universal ni hay contacto físico. En muchas batallas es el propio público, con sus gritos y aplausos, el que termina decidiendo quién ganó.

La gente ya está "farmeando aura" en las calles del Ecuador

La tendencia también llegó al país. El sábado 15 de agosto de 2026 se registró uno de estos encuentros en el Malecón 2000, en Guayaquil, donde jóvenes se reunieron para participar en las llamadas batallas de aura.

Así que la próxima vez que alguien diga que una persona está “farmeando aura”, ya sabe que no está hablando de energía espiritual, simplemente está diciendo que está acumulando puntos imaginarios por verse demasiado cool.