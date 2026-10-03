Características del cuerpo hallado en El Chiche coinciden con el de Joselyn Oña confirman familiares

Criminaslística y equipos de rescate acudieron ante la alerta de un cuerpo en el puente del Chiche.

Este sábado 3 de octubre de 2026 familiares de Joselyn Oña recibieron la alerta del hallazgo de un cuerpo con las mismas características de la joven, en el puente del Chiche.

Roció Oñate, prima de Joselyn, confirmó a Teleamazonas.com que por las características que presenta el cuerpo se trataría de la joven desaparecida el pasado 15 de mayo.

La familia resaltó que la vestimenta, los zapatos y el cabello coinciden con el de Joselyn. Se encuentran a la espera de Medicina Legal para el levantamiento del cuerpo y posterior necropsia.

Personal de criminalística y rescatitas se encuentran en el sitio para la extracción del cuerpo.

Hasta las 13:49 de este sábado no se reporta ningún pronunciamiento de las autoridades sobre este hallazago.

Joselyn Oña fue vista por última vez en el sector de San Blas. Cámaras de seguridad la captaron en la parada Hermano Miguel, del Trolebús.

Según información de su familia, la joven de 26 años padecía de epilepsia y tenía más del 65% de discapacidad.