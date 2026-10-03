Ganadería busca mover USD 20 millones durante encuentro mundial del ganado Cebú

Chone será sede del Congreso Mundial de Ganado Cebú 2026 y acogerá delegaciones de más de 20 países.

La ganadería ecuatoriana busca mover cerca de USD 20 millones alrededor de uno de sus mayores encuentros internacionales. Productores, criadores y empresas de 20 países llegarán a Chone, en Manabí, para participar en el Congreso Mundial del Cebú y ExpoCebú, entre el 19 y el 25 de octubre de 2026.

La cifra corresponde a la proyección económica de las actividades que se desarrollarán alrededor de ExpoCebú, según explicó el alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, en entrevista con Teleamazonas.com.

La expectativa no se concentra únicamente en la compra y venta de ganado. Hoteles, restaurantes, transporte, comercio, subastas, genética, insumos y tecnología forman parte de la actividad que se espera movilizar durante esos días.

La Alcaldía calcula, además, que unas 200 000 personas podrían pasar por la feria y que alrededor de 1 200 bovinos de alta genética estarán en exposición.

Los USD 20 millones, sin embargo, son una proyección y no ingresos ya asegurados, detalló el alcalde.

¿Qué busca Ecuador con la llegada de 20 países?

El Congreso Mundial de Criadores de Cebú se desarrollará del 19 al 21 de octubre y posteriormente dará paso a ExpoCebú, hasta el 25.

Brasil, Colombia, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras y Estados Unidos están entre los países que tendrán representantes en Ecuador.

La presencia internacional abre la expectativa a que los contactos realizados durante el encuentro puedan convertirse posteriormente en negocios, alianzas e incorporación de tecnología y genética para los productores ecuatorianos.

Según Rodríguez, la delegación de Brazilian Cattle, que reúne a empresas brasileñas, prevé permanecer ocho días adicionales en Ecuador después de la feria para buscar aliados estratégicos.

Manabí concentra la mayor cantidad de ganado

El encuentro se realizará en la provincia con mayor concentración de ganado vacuno de Ecuador. El país registró alrededor de 3,2 millones de cabezas de ganado vacuno en 2025, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del INEC.

De ese total, 709 000 están en Manabí, que concentra el 22,1% del hato nacional. Es decir, más de uno de cada cinco bovinos del Ecuador está en esta provincia.

El país registra, además, alrededor de 2,2 millones de hectáreas de pastos cultivados, según las estadísticas agropecuarias del INEC.

Sobre esa base productiva Ecuadoraprovechará la llegada de criadores y empresas internacionales para desarrollar oportunidades de negocio.

Durante ExpoCebú se prevé exhibir cerca de 1 200 animales y realizar hasta dos subastas. Habrá ejemplares Brahman, Nelore, Gyr, Guzerá y Red Sindhi, además de diferentes cruces genéticos.

Las subastas buscan conectar el trabajo genético desarrollado por grandes criadores con pequeños y medianos productores. El alcalde explicó que el objetivo es que los productores ecuatorianos puedan acceder a mejores características genéticas para luego tener más rentabilidad.

El encuentro también reunirá a empresas de laboratorios genéticos, sanidad animal, insumos, equipamiento y tecnología, ampliando el negocio más allá de la comercialización de animales.

Movimiento económico para la provincia

La llegada de visitantes y delegaciones extranjeras supone una mayor demanda de alojamiento, alimentación y transporte. Parte de esa actividad se extenderá hacia otros cantones debido a la capacidad hotelera disponible.

Las delegaciones internacionales ingresarán principalmente por el aeropuerto de Manta y se han coordinado alternativas de alojamiento en Manta, Portoviejo, Sucre, San Vicente y Bolívar, según explicó Rodríguez.

De esta forma, el impacto esperado no estará concentrado exclusivamente dentro del recinto ferial ni en la compraventa de ganado. El evento también estrenará una infraestructura construida con recursos municipales.

Chone destinó aproximadamente USD 9 millones al nuevo Centro de Agronegocios, un complejo de 14 hectáreas que incluye galpones, una pista para juzgamiento de ganado y un centro de convenciones con capacidad para 1 500 personas.