Karol G cumplió un sueño de infancia y sorprendió a México con Thalía como invitada especial

Thalía fue la artista invitada en el concierto de Karol G en México.

Karol G protagonizó una de las sorpresas más comentadas de su gira por México. La noche del viernes 13 de noviembre de 2026, durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, la artista colombiana invitó al escenario a Thalía, quien desató la euforia de los aproximadamente 65 000 asistentes.

La aparición de la cantante mexicana fue uno de los momentos más especiales del espectáculo, que forma parte de la gira 'Viajando por el Mundo Tropitour'.

Acompañada por un grupo de mariachis, Thalía interpretó tres de sus canciones más emblemáticas: 'Amor a la mexicana', 'Piel morena' y 'A quién le importa', esta última incluida en el popurrí presentado durante el encuentro, según reportes de la prensa mexicana.

El momento tuvo un significado especial para Karol G. Antes de recibir a su invitada, proyectó un video de su infancia en el que confesaba que Thalía era una de sus grandes inspiraciones musicales y que soñaba con cantar algún día junto a ella.

Visiblemente emocionada, la colombiana explicó al público que estaba cumpliendo uno de esos sueños que tenía desde niña. También destacó que Thalía llevaba diez años sin cantar en Ciudad de México.

Por su parte, la intérprete mexicana agradeció el cariño de Karol G y le dedicó unas palabras de admiración por su trayectoria. El encuentro terminó entre abrazos y una frase que encendió aún más al público: "¡Karol, hermana, ya eres mexicana!".

Así, dos generaciones de la música latina compartieron escenario en una presentación que combinó nostalgia, mariachi y grandes éxitos, y que convirtió el primer concierto de Karol G en la capital mexicana en una noche inolvidable.