Premios Juventud 2025: sorpresas, música y ganadores de la edición 22 del evento

Los Premios Juventud se lelvaron a cabo en la ciudad de Panamá.

Carlos Vives, Bad Gyal, Camilo, Gloria Trevi, Maluma, Marc Anthony, Willie Colón, Morat, Camila Fernández, Myke Towers, Wisin y Farruko brillaron en la gala de los Premios Juventud 2025.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo la noche del jueves 25 de septiembre de 2025. Salió de los Estados Unidos para celebrarse en la ciudad de Panamá, conmemorando el Mes de la Herencia Hispana.

La edición 22 de los Premios Juventud estuvo cargada de sorpresas, música y muchas emociones.

Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina fueron las anfitrionas de la gala.

Marc Anthony, Camila Fernández, Camilo, Maluma, Fonseca y Bad Gyal dieron shows musicales llenos de energía y pusieron a bailar al público.

Estos fueron los ganadores de la noche:

Artista Premios Juventud del Año

Karol G

Grupo o Dúo Favorito del Año

Morat

La Nueva Generación Femenina

De La Rose

La Nueva Generación Masculina

ROA

La Nueva Generación Música Mexicana

Tito Double P

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

Girl Power

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

Colaboración OMG

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, Benny blanco & The Marías

La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

Mejor Dance Track

‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Mejor Urban Track

‘DtMF’ - Bad Bunny

Tropical Hit

Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Tropical Mix

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

Afrobeat Latino del Año

‘Amor’ - Danny Ocean

Mejor Álbum Tropical

‘Natti Natasha En Amargue’

Mejor Mezcla Urbana

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

Mejor Canción Urbano Alternativo

‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz

Mejor Álbum Urbano

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

Mejor Álbum Pop

‘Ya Es Mañana’ - Morat

Mejor Canción Pop/Urbano

‘Soltera’ - Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

‘Mientes’ - Reik

Mejor Canción Pop Rock

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

Mejor Canción Pop Balada

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

Mi Actriz Preferida

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actor Favorito

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Me Enamoran

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Creator Del Año

Jessica Judith Ortiz

Creator Con Causa

Alexis Omman

Mejor LOL

Los Chicaneros

#GettingReadyWith

Berenice Castro

Podcast del Año

Date Cuenta Podcast

Stream que Nos Pegó

Karime Kooler

#ModoAvión

Luisito Comunica

POV Futbolero