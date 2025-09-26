Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Entretenimiento

Premios Juventud 2025: sorpresas, música y ganadores de la edición 22 del evento

La ceremonia de los Premios Juventud se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, conmemorando el Mes de la Herencia Hispana.

Los Premios Juventud se lelvaron a cabo en la ciudad de Panamá.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

26 sep 2025 - 07:22

Unirse a Whatsapp

Carlos Vives, Bad Gyal, Camilo, Gloria Trevi, Maluma, Marc Anthony, Willie Colón, Morat, Camila Fernández, Myke Towers, Wisin y Farruko brillaron en la gala de los Premios Juventud 2025.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo la noche del jueves 25 de septiembre de 2025. Salió de los Estados Unidos para celebrarse en la ciudad de Panamá, conmemorando el Mes de la Herencia Hispana.

La edición 22 de los Premios Juventud  estuvo cargada de sorpresas, música y muchas emociones.

Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina fueron las anfitrionas de la gala.

Marc Anthony, Camila Fernández, Camilo, Maluma, Fonseca y Bad Gyal dieron shows musicales llenos de energía y pusieron a bailar al público.

Estos fueron los ganadores de la noche:

Artista Premios Juventud del Año

  • Karol G

Grupo o Dúo Favorito del Año

  • Morat

La Nueva Generación Femenina

  • De La Rose

La Nueva Generación Masculina

  • ROA

La Nueva Generación Música Mexicana

  • Tito Double P

Mejor Fusión Música Mexicana

  • ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano 

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

  • ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

  • ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme 

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

  • ‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

Girl Power

  • ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta 

Colaboración OMG

  • ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, Benny blanco & The Marías

La Mezcla Perfecta

  • ‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

Mejor Dance Track

  • ‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Mejor Urban Track

  • ‘DtMF’ - Bad Bunny

Tropical Hit

  • Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G 

Tropical Mix

  • ‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki 

Afrobeat Latino del Año

  •  ‘Amor’ - Danny Ocean  

Mejor Álbum Tropical

  • ‘Natti Natasha En Amargue’

Mejor Mezcla Urbana

  • ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny 

Mejor Canción Música Mexicana

  • ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León 

Mejor Canción Urbano Alternativo

  • ‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz 

Mejor Álbum Urbano

  • ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny 

Mejor Álbum Música Mexicana

  • ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

  • ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida 

Mejor Álbum Pop

  • ‘Ya Es Mañana’ - Morat

Mejor Canción Pop/Urbano

  • ‘Soltera’ - Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

  • ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

  • ‘Mientes’ - Reik 

Mejor Canción Pop Rock

  • ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo 

Mejor Canción Pop Balada

  • ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy 

Mi Actriz Preferida

  • Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actor Favorito

  • Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar 

Me Enamoran

  • Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Creator Del Año

  • Jessica Judith Ortiz

Creator Con Causa

  • Alexis Omman 

Mejor LOL

  • Los Chicaneros 

#GettingReadyWith

  • Berenice Castro

Podcast del Año

  • Date Cuenta Podcast

Stream que Nos Pegó

  • Karime Kooler 

#ModoAvión

  • Luisito Comunica

POV Futbolero

  • Ara y Fer 

