Premios Juventud 2025: sorpresas, música y ganadores de la edición 22 del evento
La ceremonia de los Premios Juventud se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, conmemorando el Mes de la Herencia Hispana.
26 sep 2025 - 07:22
Carlos Vives, Bad Gyal, Camilo, Gloria Trevi, Maluma, Marc Anthony, Willie Colón, Morat, Camila Fernández, Myke Towers, Wisin y Farruko brillaron en la gala de los Premios Juventud 2025.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo la noche del jueves 25 de septiembre de 2025. Salió de los Estados Unidos para celebrarse en la ciudad de Panamá, conmemorando el Mes de la Herencia Hispana.
La edición 22 de los Premios Juventud estuvo cargada de sorpresas, música y muchas emociones.
Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina fueron las anfitrionas de la gala.
Marc Anthony, Camila Fernández, Camilo, Maluma, Fonseca y Bad Gyal dieron shows musicales llenos de energía y pusieron a bailar al público.
Estos fueron los ganadores de la noche:
Artista Premios Juventud del Año
- Karol G
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Morat
La Nueva Generación Femenina
- De La Rose
La Nueva Generación Masculina
- ROA
La Nueva Generación Música Mexicana
- Tito Double P
Mejor Fusión Música Mexicana
- ‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- ‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- ‘Rey Sin Reina’ - Julión Alvarez y Su Norteño Banda
Girl Power
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
Colaboración OMG
- ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, Benny blanco & The Marías
La Mezcla Perfecta
- ‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P
Mejor Dance Track
- ‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
Mejor Urban Track
- ‘DtMF’ - Bad Bunny
Tropical Hit
- Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G
Tropical Mix
- ‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
Afrobeat Latino del Año
- ‘Amor’ - Danny Ocean
Mejor Álbum Tropical
- ‘Natti Natasha En Amargue’
Mejor Mezcla Urbana
- ‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
Mejor Canción Música Mexicana
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
Mejor Canción Urbano Alternativo
- ‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz
Mejor Álbum Urbano
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
Mejor Álbum Música Mexicana
- ‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carín León
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
- ‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida
Mejor Álbum Pop
- ‘Ya Es Mañana’ - Morat
Mejor Canción Pop/Urbano
- ‘Soltera’ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- ‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop
- ‘Mientes’ - Reik
Mejor Canción Pop Rock
- ‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
Mejor Canción Pop Balada
- ‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
Mi Actriz Preferida
- Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actor Favorito
- Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Me Enamoran
- Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Creator Del Año
- Jessica Judith Ortiz
Creator Con Causa
- Alexis Omman
Mejor LOL
- Los Chicaneros
#GettingReadyWith
- Berenice Castro
Podcast del Año
- Date Cuenta Podcast
Stream que Nos Pegó
- Karime Kooler
#ModoAvión
- Luisito Comunica
POV Futbolero
- Ara y Fer
