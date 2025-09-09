Jorge Rausch abrirá en Quito su restaurante Origen; así será el menú que ofrecerá al público

El chef Jorge Rausch durante una de las pruebas del menú en su restaurante Origen, en Quito.

El reconocido chef colombiano Jorge Rausch, figura de la franquicia televisiva MasterChef, MasterChef Celebrity y uno de los cocineros más premiados de América Latina, eligió Quito para inaugurar su primer restaurante en Ecuador.

Se trata de Origen by Jorge Rausch, un espacio amplio y elegante que, tras casi diez meses de trabajo en su diseño y concepto, abrirá oficialmente sus puertas el 11 de septiembre del 2025. El local será en el sector de La Floresta.

El menú, pensado para ser “rico, gustoso y nada experimental”, busca conquistar a los comensales y convertir el restaurante en un lugar al que deseen regresar. La carta está dirigida tanto a quienes buscan sabores clásicos como a quienes desean propuestas más sofisticadas, detalla el portal Primicias.

Entradas que marcan la diferencia

Entre los platos iniciales sobresale la sopa clásica de cebolla, gratinada con queso gruyer y acompañada de pan de masa madre (9,95 dólares). También destacan el pulpo a la plancha con salsa romesco y aceitunas moradas crocantes (22,95 dólares), la stracciatella de búfala con reducción de tamarindo e higos deshidratados (10,95 dólares), y opciones frescas como el tartar de atún con vinagreta oriental y el ceviche de pesca blanca en leche de tigre de curuba.

Platos fuertes para todos los gustos

La propuesta principal incluye desde un ossobuco de ternera con risotto de azafrán y salsa de vino tinto (22,95 dólares), hasta un fetuccini con mix de mariscos y salsa de langosta (25,95 dólares). También se ofrecen preparaciones como la costilla de cordero, el filete de pez brujo, el magret de pato al tamarindo, y para los comensales vegetarianos, un filete de coliflor avellanado con frutos secos, salsa de curry y ahuyama (12,95 dólares).

Dulces y cócteles de autor

En el apartado de postres, figuran el tres leches al estilo Rausch (USD 7,00), el merengón de guanábana, la tartaleta líquida de chocolate y el tradicional crème brûlée. La carta de bebidas no se queda atrás: junto con infusiones de frutas, hierbas y raíces, se ofrecen cócteles de autor como el Parfum, preparado con caña manabita, maracuyá, miel de panela y hierbabuena; o el Mokachino, que combina espresso, chocolate, tequila y licor de cacao. Un equipo con experiencia

Rausch aseguró a Primicias que visitará con frecuencia Quito “no solo porque es necesario, sino porque me gusta”. Sin embargo, la operación diaria del restaurante estará liderada por el chef ecuatoriano Fernando Silva y, desde Colombia, el jefe de servicio Hugo Mora, quien ha trabajado junto a Rausch durante dos décadas.

El restaurante atenderá de martes a sábado en horario de almuerzo y cena (12:30 a 15:00 y 19:00 a 22:30), y los domingos únicamente en la noche, de 19:00 a 22:30.