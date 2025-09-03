Restaurante Origen, del chef Jorge Rausch, anunció la fecha de su apertura en Ecuador

En redes sociales el chef Jorge Rausch ha mostrado fotografías de lo que será su restaurante en Quito.

El chef colombiano Jorge Rausch abrirá un local de su restaurante Origen en Quito. En redes sociales hay expectativa por los platos que se servirán en Ecuador, preparados por el famoso jurado de MasterChef Ecuador y de MasterChef Celebrity Ecuador.

En la red social Instagram el restaurante Origen by Jorge Rausch inició desde agosto del 2025 una campaña de expectativa por la apertura del local. “Jorge Rausch llegó a Ecuador y no viene solo… Trae fuego. Trae historia. Trae un sueño que ya empieza a olerse, a sentirse y a tomar forma”, se lee en la primera publicación.

Conforme pasaron las semanas se postearon más videos en los que se hacía referencia a lo que se va a presentar en el local y el diseño que este tendrá. Los seguidores no tardaron en preguntar cómo hacer reservaciones para degustar de los platillos preparados por el chef.

"No se trata solo de cocinar sino de volver a lo esencial, de honrar los ingredientes, la tierra y la historia detrás de cada sabor", detalla una de las publicaciones de 'Origen'.

Origen estará ubicado en las calles Francisco Salazar y Toledo, en el Edificio Gondry, en el sector de la Floresta, en el centro norte de Quito. “¿Cuándo abrirá sus puertas? "Antes de lo que imaginan", había dicho en redes sociales, antes de dar la fecha oficial.

Finalmente, el lunes 1 de septiembre se conoció que las puertas del local se abrirán a partir del 11 de septiembre del 2025.

Jorge Rausch es considerado una autoridad en la gastronomía de Latinoamérica, con casi 30 años en la industria, con premios y reconocimientos a sus restaurantes.