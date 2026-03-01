Horario y dónde ver el concierto gratuito que dará Shakira en el Zócalo este domingo 1 de marzo

Decenas de personas esperan en la Plaza Zócalo para ver a Shakira en vivo.

La artista colombiana Shakira ofrecerá este domingo 1 de marzo del 2026 un concierto gratuito en la Plaza Zócalo, en Ciudad de México. El Gobierno espera una masiva asistencia, incluso de otras ciudades del país.

Shakira ofreció 13 conciertos en México y el show de este sábado cierra en Latinoamérica su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con más de 800 000 boletos vendidos en México y el récord de más funciones ‘sold out’.

“Me siento en mi casa, 13 conciertos en el Estadio GNP, no lo puedo creer, es un sueño que ustedes me han hecho vivir”, dijo la colombiana en su última presentación de este viernes.

El concierto se iniciará a las 20:00 y el Gobierno de México indicó que se transmitirá completo y en vivo a través de su canal oficial de Youtube. El espectáculo también se transmitirá por un canal de televisión y vía Facebook Live de la Jefatura de Gobierno.

Además, en los canales oficiales de Shakira se transmitirán las canciones: 'Pies descalzos', 'Antología', 'Día de Enero' y su nuevo sencillo 'Algo Tú' en colaboración con Beéle.

Más temprano, la colombiana envió un mensaje a sus seguidores en redes sociales y agradeció la masiva presencia. "Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México", escribió.

"Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo", dijo Shakira.