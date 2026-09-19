¿Qué puede costar USD 10 millones en YouTube? MrBeast está a punto de mostrarlo

MrBeast aseguró que invirtió cerca de USD 10 millones y más de 1.000 horas de trabajo personal en el que considera el video más grande de su carrera.

MrBeast, uno de los creadores más grandes de YouTube, anunció que este sábado publicará el que considera el video más ambicioso que ha realizado hasta ahora.

Jimmy Donaldson reveló que la producción costó alrededor de USD 10 millones , estuvo en preparación durante años y le demandó más de 1 000 horas de trabajo personal .

“Personalmente estoy metido más de mil horas en él, gasté alrededor de USD 10 millones y literalmente tengo sueños sobre el video”. MrBeast, YouTuber.

¿Por qué sus videos cuestan tanto?

MrBeast se ha hecho conocido por producir videos de enorme escala, con retos extremos, premios millonarios, recreaciones gigantes y competencias con cientos o incluso miles de participantes.

Entre sus proyectos más famosos están competencias inspiradas en Squid Game, desafíos de supervivencia, videos en los que regala casas, autos o grandes sumas de dinero y producciones construidas específicamente para un solo video.

MrBeast llevó su fórmula de videos extremos a otro nivel con una recreación de *Squid Game*, una de sus producciones más virales, con cientos de participantes, escenarios a gran escala y premios millonarios. Youtube Mr. Beast

Buena parte de sus ingresos se reinvierte en nuevas producciones. El creador ha explicado en varias ocasiones que prefiere gastar grandes cantidades en mejorar sus videos antes que reducir costos.

También convirtió su contenido en un negocio

Además de YouTube, MrBeast ha desarrollado empresas vinculadas a alimentos, productos de consumo y entretenimiento. También lanzó Beast Games, una competencia de gran escala producida para streaming.

Su fórmula combina videos de alto presupuesto con títulos y retos diseñados para alcanzar audiencias masivas. Por eso, un gasto de USD 10 millones en una sola producción marca un nuevo nivel incluso dentro de su propio estilo.

El estreno será este sábado

MrBeast todavía no ha revelado todos los detalles del proyecto. Sin embargo, anticipó que probablemente no sea necesariamente su video más visto, aunque sí uno de los trabajos en los que más tiempo y dinero ha invertido.