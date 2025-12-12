Iron Maiden vuelve a Ecuador: la ‘Doncella de Hierro’ sacudirá Quito; ¿precio de las entradas?

Iron Maiden es una banda británica de heavy metal fundada en Londres en 1975

Los fanáticos del heavy metal en Ecuador ya pueden marcar la fecha en el calendario. Iron Maiden, una de las bandas más icónicas de ese género musical, confirmó su regreso a Quito como parte de una gira para celebrar sus 50 años de trayectoria.

La mítica agrupación británica brindará un concierto en Quito el 14 de octubre de 2026 y está previsto que se presente en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El concierto forma parte del ‘Run For Your Lives World Tour 2026’, una gira especial que recorrerá Europa, Norteamérica y Latinoamérica con un repertorio cargado de clásicos.

Un tour para celebrar 50 años de metal

Esta gira conmemorativa promete un setlist centrado en los álbumes más emblemáticos de Iron Maiden, que lo consolidaron como un pilar del heavy metal mundial.

Según la organizadora Sight Concerts, en el show estarán presentes los seis integrantes de la banda musical y su presentación incluirá un despliegue visual con luces y pirotecnia.

Como banda invitada estará The Raven Age, fundada en Londres en 2009 por George Harris y Dan Wright. Este grupo tiene un vínculo directo con la historia de Iron Maiden, ya que George Harris es hijo de Steve Harris, bajista y fundador de la legendaria banda.

Entradas, precios y fechas clave

La venta general de boletos arrancará el 16 de diciembre a las 10:00, a través de la plataforma Buen Plan. Un día antes, el 15 de diciembre, se habilitará una preventa exclusiva para el Fan Club.

La organización aclaró que cada persona podrá adquirir hasta ocho entradas. Estos son los precios con el IVA y servicio ya incluidos:

Palco – Sanctuary: 244,66 dólares

Campo (de pie) – Fear of the Dark: 204,99 dólares

Tribuna – Piece of Mind: 165,31 dólares

Preferencia – Somewhere in Time: 130,93 dólares

Cancha (de pie) – The Number of the Beast: 85,96 dólares

Platea General – Infinity Dreams: 72,74 dólares

Antes de llegar a la capital de Ecuador, Iron Maiden se presentará en Bogotá, Colombia. Luego, la banda también visitará Perú, Argentina, Brasil y Chile.

Esta será la segunda visita de Iron Maiden a Ecuador. La primera ocurrió el 10 de marzo de 2009, cuando la banda ofreció un concierto en el estadio del Aucas.