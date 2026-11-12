Shakira regresa a Latinoamérica en 2027 con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Shakira en una presentación en su gira 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira confirmó una nueva fase de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour para 2027.

El anuncio se oficializó mediante las historias de su cuenta en la red social Instagram, donde la colombiana compartió el cartel promocional producido en conjunto con la empresa Fénix Entertainment, quien es la entidad responsable de traer de regreso a la región a la cantante.

Esta extensión del tour responde a la continuidad de su tour en el continente, sumando territorios que no formaron parte del primer tramo anunciado originalmente en 2024.

Estos son los países confirmados:

De acuerdo con la información difundida por la artista barranquillera y la productora, el itinerario para 2027 contempla presentaciones en seis países:

Venezuela, nación al que regresa luego de 16 años de ausencia

nación al que regresa luego de 16 años de ausencia Guatemala, el país centroamericano vuelve a integrarse a una gira de la artista después de 17 años; su última presentación allí fue en el tour The Sun Comes Out World Tour

el país centroamericano vuelve a integrarse a una gira de la artista después de 17 años; su última presentación allí fue en el tour Brasil, en este territorio inició su gira mundial y también ofreció en mayo de 2026 un concierto gratuito en la playa de Copacabana

en este Costa Rica

Puerto Rico

Panamá

Detalles de la agenda internacional

Hasta el momento, no se han revelado fechas exactas de los conciertos en ninguno de los seis países anunciados.

Tampoco se han confirmado las ciudades específicas, estadios o recintos que albergarán los recitales, ni el cronograma para el inicio de la venta de entradas.

De forma paralela a su recorrido por América Latina, la agenda de Shakira tiene programada un concierto en las pirámides de Guiza, en Egipto, previsto para el 2 de abril de 2027.