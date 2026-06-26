Jombriel y Kris R presentan 'El Klavo', su nueva apuesta para dominar el reguetón

El cantante ecuatoriano Jombriel continúa consolidando su carrera internacional con el lanzamiento de "El Klavo", una colaboración junto al colombiano Kris R que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El sencillo, producido por JØTTA, fusiona reguetón con influencias afro y reggae para dar vida a una propuesta urbana inspirada en el popular dicho "Un clavo saca otro clavo".

La canción aborda la atracción inmediata que despierta una mujer capaz de convertirse en el centro de atención de cualquier fiesta.

Un sonido con sello urbano

Con una melodía pegajosa y una producción cargada de ritmos afrocaribeños, reggae y reguetón contemporáneo, "El Klavo" busca posicionarse entre los lanzamientos más destacados de la temporada.

El estreno llega acompañado de un videoclip grabado en Medellín, donde predominan las coreografías, la energía festiva y una estética que refuerza el concepto de la canción.

El gran momento de Jombriel

La colaboración se publica en uno de los mejores momentos de la carrera del artista ecuatoriano, quien ha ganado notoriedad internacional gracias a temas como "Vitamina", "Parte & Choke" y "Parte & Choke Remix".

Recientemente, Billboard lo reconoció como Latin Up-And-Comer, además de agotar las entradas de su primer concierto en el histórico Gramercy Theatre de Nueva York y continuar con su primera gira por Estados Unidos.

Jombriel también ha fortalecido su proyección internacional tras participar en actividades organizadas por el Inter Miami CF y presentarse durante las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA, incluido el FIFA Fan Fest de Kansas City.

Jombriel anuncia gira por Europa

Además del lanzamiento de "El Klavo", Jombriel confirmó su "Summer Euro Tour 2026", una gira que, hasta el momento, contempla diez presentaciones en Francia, Italia, España, Países Bajos y Alemania.

El recorrido comenzará el 24 de julio en París y continuará por ciudades como Génova, Turín, Milán, Barcelona, Ámsterdam, Hamburgo, Berlín y Frankfurt.

El artista adelantó que próximamente anunciará nuevas fechas para ampliar su presencia en el continente europeo.