FC Barcelona activa el interés por Piero Hincapié para reforzar su defensa, según medio español

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado europeo en busca de alternativas para fortalecer su zaga central. Entre las opciones que baraja la dirección deportiva azulgrana aparece el nombre del ecuatoriano Piero Hincapié. El defensor atraviesa un momento clave en el fútbol de élite.

La información proviene de diversos reportes de la prensa española. En los últimos meses, los scouters del Barcelona han seguido de cerca la progresión del tricolor en el fútbol inglés. Su versatilidad para actuar como central zurdo o lateral es un factor muy valorado. El cuerpo técnico busca futbolistas con buena salida de balón.

Hincapié pertenece a la disciplina del Arsenal FC tras su traspaso desde el Bayer Leverkusen. El conjunto londinense realizó una inversión superior a los 50 millones de euros por su fichaje.

Además, el jugador firmó un contrato a largo plazo que se extiende hasta 2031. Esta situación contractual le da la ventaja a los ingleses en cualquier negociación.

El técnico de los 'Gunners', Mikel Arteta, considera al ecuatoriano una pieza valiosa dentro del plantel. A pesar de la rotación en la línea defensiva, la directiva británica no tiene prisa por vender. Cualquier intento de traspaso requerirá una oferta económica sumamente elevada. En Londres ven en el esmeraldeño una garantía de presente y futuro.

Por su parte, el FC Barcelona evalúa las vías financieras para abordar una operación de esta magnitud. Las restricciones salariales y el margen de presupuesto condicionan las decisiones del conjunto culé.

Por ello, la viabilidad de la transferencia dependerá de las salidas que pueda concretar el club. El interés existe, pero el escenario exige cautela.

El futuro del central tricolor continuará acaparando portadas en el mercado de pases. Con solo 24 años, Hincapié se mantiene consolidado en la máxima exigencia del balompié mundial y como referente de la Selección de Ecuador.

El interés del Barcelona confirma su firme crecimiento en el panorama internacional.