El fútbol español y la comunidad del CD Tenerife vivieron una de las jornadas más dolorosas de los últimos años tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del conjunto blanquiazul, quien perdió la vida como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio sufrido durante un encuentro oficial de LaLiga Hypermotion frente al FC Andorra.

La noticia conmocionó de inmediato a los compañeros de vestuario, cuerpo técnico y a la afición del estadio Heliodoro Rodríguez López, que pasaron de la incertidumbre en las gradas a la desolación absoluta al confirmarse el trágico desenlace en el centro hospitalario.

Entre las muestras de dolor más profundas y sentidas dentro del plantel destaca la del defensor ecuatoriano Anthony Landázuri. El zaguero esmeraldeño, compañero de ataque y convivencia diaria del atacante madrileño en el club insular, acudió consternado junto al resto de la plantilla al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para acompañar a los familiares.

Horas más tarde, visiblemente afectado por la pérdida irreparable de quien consideraba un hermano de vestuario, el futbolista ecuatoriano utilizó sus redes sociales para rendirle un tributo público.

Acompañado de imágenes inéditas de ambos celebrando goles y compartiendo entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Tenerife, Landázuri dedicó un mensaje de despedida que caló hondo en la afición canaria: "Querido amigo Demi, fue un honor compartir contigo momentos de muchas alegrías y tristezas, me dejas grandes enseñanzas que las guardaré para siempre. Hasta pronto, hermano. Te vamos a extrañar".

El gesto del exjugador de Independiente del Valle refleja el profundo compañerismo y la unión que reinaba en el camerino del equipo tinerfeño, donde Jesús de Miguel se había ganado el cariño y el respeto de todos gracias a su entrega en cada partido.

La directiva del club, encabezada por su presidente, y las principales instituciones del fútbol español no tardaron en expresar sus condolencias institucionales, guardando emotivos minutos de silencio en las canchas de todo el país en memoria del delantero.

Por su parte, la hinchada blanquiazul organizó espontáneamente un altar a las afueras del recinto deportivo del Heliodoro Rodríguez López, donde bufandas, camisetas con el dorsal del jugador y velas encendidas se convirtieron en el epicentro del luto colectivo. momentos más complejos de la historia moderna de la entidad.

En medio de este escenario de profundo dolor, la figura de Anthony Landázuri y los referentes extranjeros del plantel asumieron el liderazgo anímico para arropar a los jugadores más jóvenes del equipo y sostener la moral del grupo en uno de los

Mientras las muestras de solidaridad continúan llegando desde distintos rincones del balompié internacional, el CD Tenerife anunció que retirará temporalmente el número de la camiseta de Jesús de Miguel como homenaje póstumo y estudia la creación de un memorial permanente en las instalaciones del club.

En medio de la tormenta emocional, el legado humano de compañerismo, humildad y entrega que dejó el delantero madrileño quedará grabado a fuego en la memoria de la institución, con figuras como la de Anthony Landázuri recordando que, más allá de los resultados deportivos, los lazos forjados en el vestuario trascienden las fronteras del terreno de juego.