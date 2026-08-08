'Lugares en los que me gustaría quedarme'; Kany García comparte fotos de su visita a  Quito 

La cantante kany García compartió en sus redes personales imágenes de su visita a Quito.

La cantante puertorriqueña, Kany García, emocionó a sus seguidores de Ecuador al compartir fotografías de su viaje a Quito en julio de este 2026.

"Lugares en los que me quiero quedar un ratito más", escribió la intérprete de 'Confieso', en su publicación con fotos de una visita por el centro histórico de la capital. El post lo hizo este sábado 8 de agosto.

En la imagen se observa a ella recorriendo la calle García Moreno, cerca del Palacio Presidencial. En el fondo se observa la bandera de Ecuador en la terraza de Carondelet.

En otra fotografía en cambio se ve ella mientras observa cuadros pintados por artesanos ecuatorianos. Y en una última foto se ve el Panecillo.

Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar y la invitaron a visitar nuevamente el país y conocer otros atractivos turísticos, no solo de Quito.

Kany García visitó la capital el pasado 17 de julio, cuando brindo un concierto en el Coliseo General Rumiñahui, como parte de su gira "Puerta Abierta Tour"