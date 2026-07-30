Karol G anuncia nuevo álbum y confirma su estreno para agosto

Karol G anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, 'No me arrepiento de sentir tanto', que estará disponible desde el 7 de agosto de 2026.

La cantante reveló la noticia durante un concierto de su gira 'Viajando por el mundo. Tropitour', realizado en Toronto, Canadá.

"El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes", dijo la artista frente a sus seguidores.

Un álbum con una propuesta más emocional

'No me arrepiento de sentir tanto' será el sexto álbum de estudio de Karol G. Según la artista, el proyecto reúne experiencias personales y refleja una etapa marcada por la intensidad de las emociones.

Como adelanto del nuevo trabajo, Karol G interpretó la canción 'Matadora' durante un concierto en Chicago, el pasado 24 de julio, despertando expectativa entre sus seguidores.

Además, la cantante cambió la imagen de perfil de sus redes sociales por el nombre del álbum, lo que generó especulaciones sobre la identidad visual del nuevo proyecto.

El lanzamiento llega en medio del Tropitour

El nuevo álbum se presenta mientras Karol G continúa con el 'Tropitour', la gira internacional con la que promociona 'Tropicoqueta', disco publicado en junio de 2025.

La gira contempla 64 conciertos en 20 países, con presentaciones en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. Su cierre está previsto para el 24 de julio de 2027 en el estadio San Siro, en Milán, Italia.