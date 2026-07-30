Murió René Ortiz, exministro de Energía de los gobiernos de Jamil Mahuad y Lenín Moreno

El exministro de Energía René Ortiz falleció este 30 de julio de 2026, según confirmó Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador.

Ortiz fue una de las figuras más representativas del sector petrolero y energético del país, pues tuvo una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, tanto en instituciones nacionales como en organismos internacionales, entre ellos la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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Era de profesión Ingeniero. Como parte de su formación académica, realizó estudios de posgrado en Ecuador y Estados Unidos.

En el sector público ocupó el cargo de ministro de Energía en dos administraciones presidenciales. Su primera gestión fue durante el gobierno del expresidente Jamil Mahuad, a finales de la década de 1990.

Más de veinte años después regresó al gabinete ministerial. El 9 de marzo de 2020, el entonces presidente Lenín Moreno lo designó como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Desempeñó cargos como: Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Ministro de Energía y Minas de Ecuador, fundados y Presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE).

También fue presidente del Directorio de la Asociación Nacional de Empresarios, miembro de la junta directiva del Institute of the Americas, Vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, entre otros.