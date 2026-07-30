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Política

Murió René Ortiz, exministro de Energía de los gobiernos de Jamil Mahuad y Lenín Moreno

La Cámara de Energía del Ecuador confirmó el fallecimiento del exministro René Ortiz este jueves 30 de julio de 2026.

René Ortiz se desempeñó como ministro de Energía en dos gobiernos.

Archivo Ministerio de Energía

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

30 jul 2026 - 17:51

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El exministro de Energía René Ortiz falleció este 30 de julio de 2026, según confirmó Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador.

Ortiz fue una de las figuras más representativas del sector petrolero y energético del país, pues tuvo una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, tanto en instituciones nacionales como en organismos internacionales, entre ellos la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

  • Ecuador prevé sumar más de 800 MW al sistema eléctrico nacional

Era de profesión Ingeniero. Como parte de su formación académica, realizó estudios de posgrado en Ecuador y Estados Unidos

En el sector público ocupó el cargo de ministro de Energía en dos administraciones presidenciales. Su primera gestión fue durante el gobierno del expresidente Jamil Mahuad, a finales de la década de 1990.

Más de veinte años después regresó al gabinete ministerial. El 9 de marzo de 2020, el entonces presidente Lenín Moreno lo designó como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Desempeñó cargos como: Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Ministro de Energía y Minas de Ecuador, fundados y Presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE).

También fue presidente del Directorio de la Asociación Nacional de Empresarios, miembro de la junta directiva del Institute of the Americas, Vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, entre otros.

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