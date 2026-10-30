Las islas Galápagos cautivan a Kate Walsh, actriz de ‘Grey’s Anatomy, en su visita

Kate Walsh observa unos piqueros de patas azules en su visita a las Islas Galápagos

“Si Galápagos aún no está en la parte superior de tu lista, muévelo allí inmediatamente”, declaró Kate Walsh, actriz reconocida por su papel de la doctora Addison Montgomery en la popular serie médica 'Grey's Anatomy', al compartir en redes sociales los detalles de su visita a las Islas Encantadas.

En su perfil de Instagram, la actriz estadounidense compartió tres publicaciones, donde mostró fotos y videos de su recorrido por el archipiélago ecuatoriano.

Walsh calificó a esta experiencia como un verdadero sueño cumplido.

La travesía la realizó de la mano de la operadora Lindblad Expeditions y National Geographic Expeditions, firmas especializadas en turismo ecológico y de aventura.

Walsh estuvo acompañada por su pareja, el australiano Andrew Nixon, con quien recorrió distintos puntos turisticos y naturales de la región insular y compartió momentos de descanso integrándose a la riqueza cultural local.

Tortugas gigantes, piqueros y paisajes icónicos

La artista compartió un carrusel de su viaje y mostró su cercanía y curiosidad al conocer la flora y fauna de las islas.

En la publicación destacan fotografías con especies unícas de la región insular.

En las fotos se puede observar a un lobo marino descansando en las costas, inquietos piqueros de patas azules, cactus gigantes y las imponentes tortugas de la región.

Varias de las fotografías que publicó en redes junto a su pareja muestran el asombro al estar en un paraíso natural. La actriz destacó que para ella esta experiencia fue un viaje para toda la vida.

El itinerario que manejaron incluyó paradas estratégicas. Kate Walsh mostró su paso por la formación volcánica León Dormido, ubicada en las cercanías de la isla San Cristóbal.

Además, junto con su esposo, visitaron la entrada de la Estación Científica Charles Darwin en Puerto Ayora.

"No hay otro lugar en el mundo como este. Todavía me pellizco por esta expedición verdaderamente única” Kate Walsh, actriz estadounidense

La actriz en sus redes sociales elogio a las islas encantadas e invitó a sus seguidores a conocer la diversidad de Galápagos.