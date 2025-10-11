Las románticas imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole que llenan las redes sociales

Nicki Nicole y Lamine Yamal reaparecen a un mes de hacer oficial su romance. Ahora se han dejado ver en vuelo en helicóptero que se cree ha tenido lugar en Croacia.

El inesperado romance, que este día 11 cumple un mes, entre Lamine Yamal y Nicki Nicole ha logrado captar la atención de miles de seguidores tanto del mundo de la farándula como del fútbol.

Este 11 de octubre la artista rosarina compartió en sus historias un video donde se la ve junto al futbolista a bordo de un helicóptero, sobrevolando un mar azul salpicado de islas.

En la grabación, Nicki Nicole aparece sonriente y levantando el pulgar, mientras Lamine Yamal, con una gorra violeta y pantalones con puntos blancos, se acerca y le lanza un beso, gesto que ella corresponde.

Poco después, el jugador del FC Barcelona replicó el mismo video, pero añadió un detalle humorístico: incorporó tres emojis que sugerían que la cantante no se sintió bien durante los primeros minutos del vuelo y terminó vomitando.