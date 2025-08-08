Llega a Teleamazonas la novela 'Tu vida es mi vida'; gran estreno martes 12 de agosto

El martes 12 de agosto de 2025, Teleamazonas estrena 'Tu vida es mi vida', una telenovela mexicana producida por Angelli Nesma Medina que ha cautivado a millones de espectadores en México y Estados Unidos.

Esta adaptación del drama chileno 'Amar a morir', escrita por Juan Carlos Alcalá, se presenta como una historia que invita a reflexionar sobre el valor del tiempo, el amor y la familia. Además, ofrece una experiencia televisiva que trasciende lo convencional.

Con 90 episodios llenos de drama, romance y giros inesperados, la serie se centra en una mujer que, al enfrentar un diagnóstico terminal, decide reescribir su destino, embarcándose en una jornada que cambiará su vida y la de quienes la rodean.

#ESTRENO | A veces el amor llega cuando menos lo esperas. No te pierdas #TuVidaesMiVida, una historia que te envolverá de principio a fin. Desde el martes 12 de agosto, a las 18:00, por #Teleamazonas pic.twitter.com/6tq3l9Y1pr— Teleamazonas (@teleamazonasec) August 8, 2025 "> ">

La telenovela, que tuvo un rotundo éxito en México y Estados Unidos llega ahora a Ecuador con la promesa de conectar emocionalmente con el público a través de una narrativa que explora temas universales como la resiliencia frente a la adversidad y la búsqueda de felicidad en los momentos más difíciles.

La novela marca el retorno del reconocido actor Valentino Lanús a las pantallas televisivas. Susana González, actriz de reconocido recorrido, es la otra figura estelar de esta obra. Otros nombres importantes como Juan Soler, Laura Flores, Sofía Rivera y Verónica Merchant también aparecen en la nueva telenovela que usted podrá disfrutar en Teleamazonas.