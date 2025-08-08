Llega a Teleamazonas la novela 'Tu vida es mi vida'; gran estreno martes 12 de agosto
La novela mexicana marca el retorno de Valentino Lanús a las pantallas. Susana González muestra su lado más dramático en la historia.
Novela que se estrenará en Teleamazonas.
08 ago 2025 - 16:38
El martes 12 de agosto de 2025, Teleamazonas estrena 'Tu vida es mi vida', una telenovela mexicana producida por Angelli Nesma Medina que ha cautivado a millones de espectadores en México y Estados Unidos.
Esta adaptación del drama chileno 'Amar a morir', escrita por Juan Carlos Alcalá, se presenta como una historia que invita a reflexionar sobre el valor del tiempo, el amor y la familia. Además, ofrece una experiencia televisiva que trasciende lo convencional.
Con 90 episodios llenos de drama, romance y giros inesperados, la serie se centra en una mujer que, al enfrentar un diagnóstico terminal, decide reescribir su destino, embarcándose en una jornada que cambiará su vida y la de quienes la rodean.
La telenovela, que tuvo un rotundo éxito en México y Estados Unidos llega ahora a Ecuador con la promesa de conectar emocionalmente con el público a través de una narrativa que explora temas universales como la resiliencia frente a la adversidad y la búsqueda de felicidad en los momentos más difíciles.
La novela marca el retorno del reconocido actor Valentino Lanús a las pantallas televisivas. Susana González, actriz de reconocido recorrido, es la otra figura estelar de esta obra. Otros nombres importantes como Juan Soler, Laura Flores, Sofía Rivera y Verónica Merchant también aparecen en la nueva telenovela que usted podrá disfrutar en Teleamazonas.
