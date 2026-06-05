Madonna sorprende a sus fans con show gratuito en Times Square

Madonna hizo una presentación gratuita en Times Square, en New York, Estados Unidos, el 4 de junio de 2026.

La cantante estadounidense Madonna sorprendió este jueves 4 de junio a sus fanáticos con un concierto gratuito en Times Square, en la ciudad de Nueva York.

La artista comenzó con el show, haciendo una aparición desde una estructura instalada en la fachada de uno de los edificios de la plaza para empezar a interpretar varios éxitos y adelantar canciones de su próximo álbum.

El evento fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Grindr, aplicación de citas que colaboró en la organización del evento como parte de las celebraciones por el inicio del mes del Orgullo LGBTQ+.

La presentación comenzó con una sesión pregrabada de preguntas y respuestas del público junto a la cantante, minutos después, Madonna apareció frente a todo su público para abrir el show con 'I Feel So Free', la canción principal de su nuevo disco.

Durante la actuación, lució un vestuario poco recactado, en tonos rosados y plateados, que llamó mucho la atención de los asistentes, además estos colores muestran la estética que marcará esta nueva etapa musical.

En el repertorio también incluyó temas como 'Bring Your Love', colaboración junto a Sabrina Carpenter, además de sus temas más clásicos como 'Hung Up' y 'Get Together', canciones que consolidaron su carrera musical en la década de los 2000.

El "concierto" tuvo una duración de 20 minutos y contó con la participación de bailarines y un DJ en escena.

Miles de personas se reunieron en Times Square para presenciar la actuación, misma que generó congestiones temporales en la circulación peatonal y vehicular de la zona.

El lanzamiento oficial de 'Confessions On a Dance Floor: Part II' está previsto para el próximo 3 de julio. El proyecto funciona como una secuela del álbum publicado en 2005 y vuelve a reunir a Madonna con el productor Stuart Price, reconocido por su trabajo en el primer disco.

Como parte del lanzamiento del nuevo material, la superestrella presentará este viernes 5 de junio un cortometraje inspirado en las primeras canciones del álbum durante el Festival de Tribeca, en el 'Teatro Faro' de Nueva York.

En los últimos meses, Madonna ha generado expectativa alrededor de esta nueva etapa musical tras su aparición en el festival Coachella y su colaboración promocional con Grindr, que adaptó temporalmente su identidad visual con los colores de la nueva producción de la cantante.

La cantante también se prepara para participar en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde compartirá escenario con Shakira y BTS.