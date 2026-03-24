Magneto y Mercurio regresan a Ecuador con su tour 'Un Amor Que No Termina'
Las icónicas agrupaciones del pop latino se presentarán en Quito y Guayaquil con un show cargado de nostalgia y éxitos.
Magneto y Mercurio regresan a Ecuador su gira “Un amor que no termina”
Kerlley Ponce Cedeño
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Actualizada:
24 mar 2026 - 12:18
Tras siete años de ausencia, las agrupaciones Magneto y Mercurio regresan a Ecuador con su gira internacional “Un Amor Que No Termina”, un espectáculo que promete revivir la música que marcó a toda una generación.
El tour llega con una propuesta cargada de energía, coreografías y recuerdos, en un recorrido por los grandes éxitos que definieron el final de los años 80 y toda la década de los 90.
Fechas y Ciudades
Como parte de esta gira, ambas agrupaciones se presentarán en dos ciudades del país:
Quito: 15 de mayo en la Plaza de Toros
Guayaquil: 16 de mayo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo
La pre venta se hará hasta el 2 de abril del 2026.
El evento busca reunir a generaciones que crecieron con sus canciones y ofrecer una experiencia musical para cantar y viajar en el tiempo.
Un show lleno de éxitos
El público podrá disfrutar de temas icónicos como:
“Vuela, Vuela”
“40 Grados”
“Enamoradísimo”
“Explota corazón”
Canciones que se convierten en himnos del pop latino y que hoy siguen vigentes entre sus seguidores.
En los últimos meses, Magneto y Mercurio han recorrido países como México, Colombia y Perú, donde sus presentaciones han registrado llenos totales y una alta respuesta del público.
Ahora, Ecuador se suma a este recorrido internacional con uno de los espectáculos más esperados del año.
Entradas disponibles
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma buenplan.com.ec, con diferentes localidades:
Para Siempre Golden Box: $108
Enamoradísimo: $72
Vuela Vuela VIP: $36
El regreso de Magneto y Mercurio no solo marca un reencuentro musical, sino una oportunidad para revivir una época que sigue presente en la memoria de sus fans.
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