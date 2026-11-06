Don Omar en Ecuador 2027: ¿cómo registrarse para la preventa de entradas?

Don Omar confirmó que ofrecerá conciertos en Quito y Guayaquil durante su gira internacional The Last King World Tour 2027.

Don Omar prepara su regreso a Ecuador en 2027 y anunció un proceso de registro para los seguidores interesados en acceder a la preventa de entradas de sus próximos conciertos.

El intérprete de Danza Kuduro confirmó el 14 de octubre de 2026 que Quito y Guayaquil formarán parte de su gira internacional 'The Last King World Tour', prevista para el último trimestre de 2027.

Aunque todavía no se han anunciado las fechas exactas, los escenarios ni los precios de los boletos, el artista adelantó que los fanáticos registrados tendrán prioridad cuando se habiliten las preventas.

¿Cómo registrarse para la preventa de Don Omar?

Los seguidores interesados deberán ingresar a los canales oficiales del cantante y buscar el enlace de suscripción habilitado para la gira.

El proceso consiste en completar un formulario con los datos de contacto solicitados para recibir información sobre los conciertos y las condiciones de compra.

Según explicó Don Omar durante una transmisión en YouTube, las personas suscritas tendrán prioridad en una etapa de preventa para seguidores, denominada Superfans, antes de que comience la venta general.

Registrarse no garantiza una entrada ni significa que los boletos ya estén disponibles para Ecuador. Tampoco se ha confirmado una plataforma de venta local.

¿Cuándo anunciará más detalles de los conciertos?

Don Omar anunció una nueva transmisión en vivo desde el Kia Forum de Los Ángeles, donde ofrecerá un concierto como parte de su gira.

La presentación está prevista para la noche de este viernes 6 de noviembre, mientras que la transmisión para Ecuador está anunciada a las 00:30 del sábado 7 de noviembre.

El cantante adelantó que compartirá una noticia esperada por sus seguidores. Se prevé que pueda ofrecer información sobre el registro y los próximos conciertos, aunque todavía no ha confirmado qué detalles revelará.

Don Omar regresará a Quito y Guayaquil

El puertorriqueño, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, es uno de los principales exponentes del reguetón.

Entre sus canciones más reconocidas están 'Danza Kuduro', 'Dile', 'Pobre Diabla', 'Salió el Sol' y 'Dale Don Dale'.

Su última presentación en Ecuador fue en marzo de 2023, en Guayaquil. La gira de 2027 también contempla ciudades de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Paraguay.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar los anuncios oficiales para conocer las fechas, los recintos y los precios.