Miss Universo 2026 abre votaciones: ¿cómo apoyar a Dalia Bucaram para llegar al top 30?

Dalia Bucaram representa a Ecuador en Miss Universo 2026, cuya final se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico.

La organización de Miss Universo abrió este viernes 16 de octubre de 2026 las votaciones para que el público elija a la primera candidata que ingresará directamente al top 30 del certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico.

Entre las participantes se encuentra Dalia Bucaram, representante de Ecuador, quien busca asegurar su clasificación a través del respaldo de sus seguidores.

Según informó la organización en sus redes sociales, la candidata que acumule más votos obtendrá un lugar automático entre las 30 semifinalistas de la competencia.

¿Cómo votar por Dalia Bucaram?

Los interesados pueden participar a través de dos plataformas oficiales:

Página web: ingresar a missuniverseorg.com/vote , buscar a Dalia Bucaram y seleccionar la estrella que aparece debajo de su fotografía.

ingresar a , buscar a Dalia Bucaram y seleccionar la estrella que aparece debajo de su fotografía. Aplicación MU Fan: descargarla desde App Store o Google Play, buscar a la representante ecuatoriana y seguir las instrucciones de votación.

El sistema permite emitir un voto gratuito. Sin embargo, quienes deseen apoyar con más votos deberán pagar.

De acuerdo con las tarifas publicadas en la plataforma, nueve votos cuestan USD 0,99; 45 votos, USD 4,99; y los paquetes pueden alcanzar los 3 000 votos por USD 199,99.

¿Cuándo será Miss Universo 2026?

La gala final de la edición número 75 de Miss Universo está prevista para el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

Dalia Bucaram, de 21 años, fue coronada Miss Universo Ecuador el 15 de agosto de 2026, durante una ceremonia realizada en Santa Elena.

La guayaquileña llegó a Puerto Rico el 6 de octubre para participar en las actividades previas al certamen, donde competirá con representantes de diferentes países.

Con las votaciones abiertas, el público tendrá la oportunidad de asegurar el ingreso directo de una candidata al grupo de semifinalistas, antes de la gala final.