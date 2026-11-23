'Avengers: Doomsday' llegará a los cines de Ecuador el 16 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. en el papel de Doctor Doom.

La espera para los seguidores de Marvel está cerca de terminar. 'Avengers: Doomsday' llegará a los cines de Ecuador el miércoles 16 de diciembre de 2026, con el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, esta vez como el villano Doctor Doom.

La preventa de entradas comenzó el 28 de septiembre de 2026, inicialmente para funciones en salas de formato premium Infinity Vision. Sin embargo, algunos fanáticos reportaron inconvenientes en las plataformas de compra durante las primeras horas de venta.

¿Dónde comprar las entradas para 'Avengers: Doomsday' en Ecuador?

Los espectadores pueden consultar las funciones y localidades disponibles en las plataformas de las cadenas de cine del país.

Entre las opciones se encuentran Supercines y Multicines, donde los usuarios pueden seleccionar el complejo, la fecha, el horario y los asientos disponibles.

La preventa de Avengers: Doomsday comenzó en Ecuador el 28 de septiembre de 2026, antes de su estreno previsto para el 17 de diciembre. Captura de pantalla.

¿Cuánto cuestan las entradas en Ecuador?

2D general: USD 7,60

2D tercera edad: USD 3,80

4D general: USD 15,20

4D tercera edad: USD 7,60

Infinity Vision general: USD 15,20

Infinity Vision tercera edad: USD 7,60

Los precios de las entradas para Avengers: Doomsday en Ecuador fueron consultados este lunes 23 de noviembre de 2026 directamente en la plataforma de venta de boletos de Multicines, donde se verificaron las tarifas para las funciones en formatos 2D, 4D e Infinity Vision, incluidos los descuentos para personas de la tercera edad.