Esta es la música que ayuda a perros y gatos a reducir el estrés por la pirotecnia en Año Nuevo

La pirotecnia fue causar graves afectaciones a los animales de compañía

La llegada del Año Nuevo suele estar acompañada de fuegos artificiales, una práctica que representa un riesgo para la seguridad de las personas y un serio problema para el bienestar de los animales de compañía.

Frente a este escenario, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) difundió una serie de recomendaciones para reducir el impacto del ruido en perros y gatos, entre ellas, el uso de música relajante con frecuencias específicas.

Pirotecnia explotó accidentalmente en un vehículo en Ecuador

De acuerdo con la UBA, los sonidos en rangos de 200 a 500 Hz pueden ayudar a disminuir la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y a reducir la activación del sistema nervioso simpático en los animales.

Este contenido se puede encontrar fácilmente en plataformas digitales como YouTube, buscando opciones como 'Música 432 Hz para relajar a perros y gatos'.

Sin embargo, el volumen debe mantenerse bajo o moderado para evitar que el sonido resulte invasivo o genere incomodidad en 'los peluditos'.

Las autoridades municipales advierten que la pirotecnia puede provocar en los animales ansiedad intensa, miedo, estrés severo, crisis nerviosas e incluso paros cardíacos.