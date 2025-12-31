Esta es la música que ayuda a perros y gatos a reducir el estrés por la pirotecnia en Año Nuevo
Para reducir el impacto del ruido de la pirotecnia en 'los peluditos' se recomienda el uso de música relajante con frecuencias específicas.
La pirotecnia fue causar graves afectaciones a los animales de compañía
31 dic 2025 - 19:55
La llegada del Año Nuevo suele estar acompañada de fuegos artificiales, una práctica que representa un riesgo para la seguridad de las personas y un serio problema para el bienestar de los animales de compañía.
Frente a este escenario, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) difundió una serie de recomendaciones para reducir el impacto del ruido en perros y gatos, entre ellas, el uso de música relajante con frecuencias específicas.
De acuerdo con la UBA, los sonidos en rangos de 200 a 500 Hz pueden ayudar a disminuir la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y a reducir la activación del sistema nervioso simpático en los animales.
Este contenido se puede encontrar fácilmente en plataformas digitales como YouTube, buscando opciones como 'Música 432 Hz para relajar a perros y gatos'.
Sin embargo, el volumen debe mantenerse bajo o moderado para evitar que el sonido resulte invasivo o genere incomodidad en 'los peluditos'.
Las autoridades municipales advierten que la pirotecnia puede provocar en los animales ansiedad intensa, miedo, estrés severo, crisis nerviosas e incluso paros cardíacos.
