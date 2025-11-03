Escuche 'Sombras', la primera canción póstuma de Paulina Tamayo junto a Eva Ayllón

El legado de Paulina Tamayo, ‘La Grande del Ecuador’, sigue vivo. A menos de dos semanas de su partida física, su voz vuelve a emocionar al país con el lanzamiento de ‘Sombras’

Este pasillo es el primer tema póstumo del álbum ‘Paulina Eterna’, que interpretó junto a la reconocida artista peruana Eva Ayllón.

El estreno se realizó este domingo 2 de noviembre. 'Sombras', uno de los pasillos más emblemáticos del repertorio nacional, se convierte en un homenaje sonoro que trasciende fronteras.

"Rendimos tributo a la memoria y al legado de nuestra eterna Paulina Tamayo, la Grande del Ecuador, junto con la incomparable Eva Ayllón, la Voz del Perú", publicó la familia de la artista al anunciar el lanzamiento.

El tema forma parte del proyecto ‘Paulina Eterna’, un álbum que la cantante dejó completamente grabado antes de su fallecimiento, el pasado 21 de octubre.

Este álbum fue concebido como una celebración de la música latinoamericana y a las raíces que marcaron su trayectoria por más de cinco décadas. Según su hijo, Willie Tamayo, el disco “es el mejor regalo desde el cielo” para los admiradores de su madre.

El material incluirá duetos con grandes figuras internacionales como Los Panchos (México), Los Kjarkas (Bolivia), Alberto Plaza (Chile) y Los Visconti (Argentina), lo que demuestra la versatilidad que tenía Paulina Tamayo.

El proyecto musical fue planeado en secreto y llevó a la intérprete a viajar a varios países para grabar con sus colegas, antes de su fallecimiento.