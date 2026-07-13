El rapero Pitbull establece récord mundial de mayor concentración de personas con calvas postizas

El rapero Pitbull, que hizo de su calvicie una de sus señas de identidad, entró en el Guinness de los Récords al conseguir reunir a 22 141 aficionados con calvas postizas durante un concierto en Londres.

La estrella estadounidense de origen cubano, de 45 años y conocida por éxitos como Give Me Everything, Timber o Hotel Room Service, había citado a sus seguidores en el festival BST Hyde Park, en el centro de la capital británica, donde era cabeza de cartel.

Desde hace varios años, los aficionados de Mr. Worldwide acuden a sus conciertos imitando su característico aspecto: gafas de aviador, perilla y bigote, traje negro y, sobre todo, las conocidas "bald caps", prótesis de látex que simulan una cabeza completamente calva.

Pitbull "hizo historia"

"Se trata de un récord completamente nuevo, ya que nunca antes se había intentado", explicó Will Munford, juez de Guinness World Records presente en el evento.

La organización había fijado un mínimo de 2 000 calvas postizas para homologar el récord, cifra ampliamente superada con 22 141 personas llevando estas prótesis entre los 70 000 asistentes al concierto.

"Estamos haciendo historia ante nuestros propios ojos", declaró emocionado Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez.

Drones comprobaron el récord

"Cuando se ponen estas calvas postizas, saben que van a vivir un momento inolvidable. ¡Y ahora forman parte oficialmente del Libro Guinness de los Récords!", celebró el artista, que aseguró querer "representar a todos los calvos del mundo".

Además de un equipo de voluntarios, se utilizaron drones para contabilizar el número de prótesis de látex entre el público, bajo una temperatura cercana a los 31 grados.

"Es increíble formar parte de algo así: ¡vamos a pasar a la historia!", declaró a la AFP Ella McGovern, una estudiante de 23 años.

Los equipos del juez Munford también comprobaron que todas las calvas postizas cumplían los requisitos y estaban correctamente colocadas, sin que sobresaliera el cabello por la parte delantera, para que pudieran contabilizarse en el récord.